招宝山威远城。

汤 越摄

登上招宝山，一览雄镇英姿；走进海防遗址，重温抗敌岁月；换上军装，在中国防空博览园体验“战争”岁月……这个暑假，来自上海的何栋和20多名同龄孩子一起，来到浙江宁波镇海区招宝山风景区，参加“寻找民族精神红色基因”主题研学活动，既放松心情，又学习了知识，收获颇丰。

镇海，有着千年历史，素有“海天雄镇”之称。这里不仅是中国海岸线上的璀璨明珠，还是“宁波帮”重要发源地和著名的“院士之乡”。

疫情防控常态化后，镇海以研学游为突破口，充分发挥山水资源和人文历史底蕴优势，推出“夺宝奇兵”红色基因游、“海丝溯源”人文历史游、“中国骄傲”现代工业游、“渔港文化”非遗传承游等主题研学活动与特色旅游线路，成为吸引游客、促进文旅产业复苏的重要抓手。

宁波简称甬，奉化江、余姚江在市区汇入甬江后，从镇海招宝山东流入海。招宝山虽然不大，但独特的地理位置，让它在历史上成为战略要地。明代以来，中国军民在此抗倭、抗法、抗英和与日寇作战。

绿意盎然的招宝山上，威远城巍然屹立，古火炮架设在月城上，“一夫当关、万夫莫开”。

山脚下，安远炮台、中法战争胜利纪念碑和环城而建的后海塘一起，向人们讲述着当年抗击外敌的历史。

在景区一侧，中国防空博览园正在改造提升，加入现代科技元素后，这里将成为普及防空知识、增强防空意识、体验防空战斗的好处所。

如今，镇海充分发挥招宝山风景区和中国防空博览园两大爱国主义教育基地的优势，将历史遗迹串点成线，利用高科技打造现代化的体验项目，使之成为游客访古追今的好去处。

2019年以来，招宝山景区精心编辑了《一带一路，海丝起点》游学手册，让人们在游学过程中了解历史；构建研学旅行解说系统，提供有引导性、互动性和趣味性的讲解服务。同时，招宝山还积极开发研学游线路，增加游客互动环节，寓教于游。据统计，2019年景区共接待研学游人数15000余名，今年4月以来已经接待师生近5000人。

1984年，邓小平“把全世界的‘宁波帮’都动员起来建设宁波”的号召，让“宁波帮”为世人熟知。

“宁波帮”是一个群体，镇海又是海外“宁波帮”最主要的发源地。

在距离招宝山景区10公里不到的庄市街道和镇海新城，正在依托宁波帮博物馆和江南第一学堂两大载体，打造“海丝溯源”人文历史游研学线路，让人们在这里重走“海丝路”、追寻“宁波帮”精神。

在宁波帮博物馆，图片展、文物展等多种介绍宁波城市发展和“宁波帮”的文化活动正在开展。许多家长带着小孩来到这里，看得兴致勃勃、听得认认真真。

江南第一学堂又叫叶氏义庄，由叶澄衷筹资兴办。“兴天下之利，莫大于兴学”，从这里，走出了包玉刚、邵逸夫、赵安中等一大批“宁波帮”知名人士，也把宁波人“知行合一、知难而进、知书达礼、知恩图报”的精神带到了世界各地。

如今，学堂在继承优良传统的基础上，不定期开展传统国学、节庆活动，让学生和年轻人在这里接受传统文化教育，继承发扬宁波帮精神。

“镇海旅游资源丰富，我们正在利用中国大运河在此通江达海和古代海上丝绸之路起点港两大文化符号，打造全新的海丝文化研学游线路。”宁波市镇海区文化广电旅游体育局局长阮一心说，通过研学游，将让更多的人通过镇海了解宁波、爱上宁波。(张正伟 倪寅初)

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