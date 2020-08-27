教育部：秋季学期全面恢复正常教育教学秩序

人民网北京8月27日电（孙竞）教育部今天上午召开新闻发布会，介绍2020年秋季学期学校疫情防控和教育教学工作有关情况。教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室主任、体育卫生与艺术教育司司长王登峰表示，秋季学期已经具备了全面正常开学、恢复正常教育教学秩序的条件，但是疫情防控的压力还依然存在，各项防控措施的落实仍然不能放松。

王登峰指出，今年秋季学期处于常态化疫情防控下的特殊时期，教育部要求确保安全开学、正常开学、全面开学。在严格落实防控措施前提下，把教育教学秩序恢复到正常的课程安排、正常的课堂学习、正常的校园生活。在满足开学条件前提下，各个地区、各类学校、各个年级、各个班级全面恢复教育教学秩序。

目前，全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团都已经明确了秋季学期开学的安排，按照分期、分批和错时、错峰开学进行。各地的中小学、托幼机构和高校在8月15日到10月10日期间开学。其中，高校将于在8月底到9月乃至10月上旬陆续开学，跨度大概是一个多月。

“各高校都明确和细化了新生入学报到的要求。这些新生从他们接到录取通知书那一刻开始，高校就对他们整个行踪、身体健康状况和各方面情况都进行了跟踪。”王登峰说。

他同时强调，要全面跟踪和指导各地秋季学期开学的情况，一是要防懈怠，在全面恢复正常教育教学秩序的目标下，疫情防控的要求一刻都不能放松；二是要防止过度防控，不能因为存在风险就影响到正常的教育教学秩序。

“如果一个学校里突然出现了疫情，我们可能就得根据这个疫情扩散和影响的范围来决定这个学校应该采取什么样的措施，是局部的班级进行停课或者隔离措施，还是全面封校，这些都要做到防止过度防控。”王登峰特别提到。

他强调，秋季学期全面恢复正常教育教学秩序，也必须对可能出现的新冠肺炎或者其他流行病的情况做好应急准备。各地各校要做好应急预案，以及应急预案的演练，一旦出现校园内的感染或者局部的暴发，制定好的预案就要立即启动。按照技术方案的要求，采取相关措施，把这个病毒的影响降到最低，尽快加以处置。

“一个是通过主动管控，确保‘万无’，而且做好充分准备，一旦有‘一失’我们也能够及时应对，能够有效处置，最大限度地确保师生生命健康安全和教育教学秩序的全面恢复正常。”王登峰说。

(责编：孙竞、熊旭)