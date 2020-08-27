原标题：第27届大学生电影节启动 今年有哪些看点？

中新网北京8月27日电 8月26日晚，北京国际电影节·第27届大学生电影节启动仪式开启。据了解，本届大影节全部采用线上形式举办，将推出国际学术论坛、国际青年学者论坛、电影大师班等一系列线上活动，在主题线上影展方面，共推选出34部优秀国产影片，增设三场主题影展活动。

大学生电影节创始人、北京师范大学资深教授、中国文化国际传播研究院院长黄会林先生表示，创办大影节的初衷是希望通过高校影视教育，培养出一批能对中国电影发展发挥正面作用的青年才俊，从而推进中国电影的前行，同时也让年轻的大学生，通过关注中国电影获得心灵的陶冶和情趣的提升，得到美育的滋养。

著名表演艺术家陶玉玲老师在启动仪式上回顾了自己的从艺之路，与观众分享了拍摄《柳堡的故事》的难忘经历。她认为，大影节是中国每年度最早开启的电影节，也是一个年轻、具有青春活力和学术品位的电影节。在各项创新活动的推动下，大影节已经走向了世界，吸引了更多的世界影人参与大影节。

电影导演万玛才旦、演员颜丙燕讲述了与大影节的深厚渊源。万玛才旦表示，大影节是一个朝气蓬勃的大影节，激励着他不断创作、推陈出新。在颜丙燕看来，当代年轻人的视野、思考深度、认知感悟和审美品位都在不断提升，足以理解更深层次的内容，这也对影视创作提出了更高的要求。颜丙燕希望年轻的电影人们能够保持对艺术纯粹的热爱，让思想与优质作品一同永久流传。

在启动仪式的特别影片推荐环节，《风平浪静》的主创宋佳、王砚辉、李霄峰、顿河和《第一次的离别》的主创王丽娜、秦晓宇、李勇等与线上观众分享了台前幕后的创作故事。

据介绍，本届大影节以“新时代、新主流、新形象”为主题，突显“年轻化”“专业化”“学术化”“国际化”四大特色，全部采用线上形式举办，推出全新的线上系列活动，分别为主题线上影展、国际学术论坛、国际青年学者论坛、电影大师班、跨界对话沙龙以及学生短视频大赛。

主题线上影展方面，本届大影节推选出34部优秀国产影片，增设三场主题影展活动。一是增设推荐影片主题影展活动。将从34部优秀国产影片中，精选10部推荐国产影片进行展映，并举办映后主创交流，以此特别活动来总结和展示中国电影在过去一年的优秀成果。二是增设青春主题影展，聚焦青春题材电影中年轻生命的成长蜕变，关注青年导演的创作风格与独特思考。三是增设纪录片、动画片主题影展，深挖国产纪录片、动画片的独特题材内涵与叙事方式。

学术活动方面，本届大影节将举办四大主题学术活动。一是与北京国际电影节联合主办“合作与创新：国际影视教育的新格局”主题论坛和“坚守与开拓：新时代中国电影的新征程”主题论坛；二是举办以“电影研究新视界”为主题的国际青年学者论坛；三是开设线上电影大师班，邀请弗雷德里克·怀斯曼、谢飞、是枝裕和、马基徳·马基迪、克莱尔·丹尼斯、万玛才旦等国内外著名导演云端相聚；四是举办“电影与戏剧”、“电影与文学”等主题线上跨界对话沙龙，众多学界、业界人士云端交流。

此外，本届大影节设有“使命在肩 奋斗有我”学生原创短视频大赛，鼓励青少年学生创作主旋律短视频作品，展现和记录新时代青少年勇挑重担、接续奋斗的崭新风貌。

(责编：孙竞、熊旭)