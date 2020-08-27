人民网>>教育>>滚动新闻

第27届大学生电影节启动 今年有哪些看点？

2020年08月27日17:16  来源：中国新闻网
 
原标题：第27届大学生电影节启动 今年有哪些看点？

中新网北京8月27日电 8月26日晚，北京国际电影节·第27届大学生电影节启动仪式开启。据了解，本届大影节全部采用线上形式举办，将推出国际学术论坛、国际青年学者论坛、电影大师班等一系列线上活动，在主题线上影展方面，共推选出34部优秀国产影片，增设三场主题影展活动。

大学生电影节创始人、北京师范大学资深教授、中国文化国际传播研究院院长黄会林先生表示，创办大影节的初衷是希望通过高校影视教育，培养出一批能对中国电影发展发挥正面作用的青年才俊，从而推进中国电影的前行，同时也让年轻的大学生，通过关注中国电影获得心灵的陶冶和情趣的提升，得到美育的滋养。

著名表演艺术家陶玉玲老师在启动仪式上回顾了自己的从艺之路，与观众分享了拍摄《柳堡的故事》的难忘经历。她认为，大影节是中国每年度最早开启的电影节，也是一个年轻、具有青春活力和学术品位的电影节。在各项创新活动的推动下，大影节已经走向了世界，吸引了更多的世界影人参与大影节。

电影导演万玛才旦、演员颜丙燕讲述了与大影节的深厚渊源。万玛才旦表示，大影节是一个朝气蓬勃的大影节，激励着他不断创作、推陈出新。在颜丙燕看来，当代年轻人的视野、思考深度、认知感悟和审美品位都在不断提升，足以理解更深层次的内容，这也对影视创作提出了更高的要求。颜丙燕希望年轻的电影人们能够保持对艺术纯粹的热爱，让思想与优质作品一同永久流传。

在启动仪式的特别影片推荐环节，《风平浪静》的主创宋佳、王砚辉、李霄峰、顿河和《第一次的离别》的主创王丽娜、秦晓宇、李勇等与线上观众分享了台前幕后的创作故事。

据介绍，本届大影节以“新时代、新主流、新形象”为主题，突显“年轻化”“专业化”“学术化”“国际化”四大特色，全部采用线上形式举办，推出全新的线上系列活动，分别为主题线上影展、国际学术论坛、国际青年学者论坛、电影大师班、跨界对话沙龙以及学生短视频大赛。

主题线上影展方面，本届大影节推选出34部优秀国产影片，增设三场主题影展活动。一是增设推荐影片主题影展活动。将从34部优秀国产影片中，精选10部推荐国产影片进行展映，并举办映后主创交流，以此特别活动来总结和展示中国电影在过去一年的优秀成果。二是增设青春主题影展，聚焦青春题材电影中年轻生命的成长蜕变，关注青年导演的创作风格与独特思考。三是增设纪录片、动画片主题影展，深挖国产纪录片、动画片的独特题材内涵与叙事方式。

学术活动方面，本届大影节将举办四大主题学术活动。一是与北京国际电影节联合主办“合作与创新：国际影视教育的新格局”主题论坛和“坚守与开拓：新时代中国电影的新征程”主题论坛；二是举办以“电影研究新视界”为主题的国际青年学者论坛；三是开设线上电影大师班，邀请弗雷德里克·怀斯曼、谢飞、是枝裕和、马基徳·马基迪、克莱尔·丹尼斯、万玛才旦等国内外著名导演云端相聚；四是举办“电影与戏剧”、“电影与文学”等主题线上跨界对话沙龙，众多学界、业界人士云端交流。

此外，本届大影节设有“使命在肩 奋斗有我”学生原创短视频大赛，鼓励青少年学生创作主旋律短视频作品，展现和记录新时代青少年勇挑重担、接续奋斗的崭新风貌。

(责编：孙竞、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

北京市教委：60余万京外大学生返校需做核酸检测 新学期即将开始，将有60余万大学生从外地返京上学，返京返校的每一位京外学生都需要做核算检测，检测费用由学校承担。 【详细】

原创报道|

超4成四年级、八年级学生完成家庭作业时间超标 报告显示，班主任工作时间长、教学任务重、非教育教学性事务干扰大，减负愿望强烈。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved