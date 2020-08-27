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科研人才评价改革如何“立新”

林震

2020年08月27日09:24  来源：光明日报
 
原标题：科研人才评价改革如何“立新”

　　近日，山东省农业科学院提出的破除“四唯”（唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项）的十条意见引起热议。这十条意见被认为是全国科研单位中首个“破四唯”的实施细则。

　　这十条意见的核心可以归纳为两点，一是明确论文发表和授权专利一律不再奖励，二是规定9种可直接竞聘正高岗位的条件，包括单一品种成为全国前三大品种或山东省第一大品种的，突破行业科技领域“卡脖子”关键技术的，创办科技型企业年产值1亿元以上的，以及长期扎根基层生产一线，服务“三农”，贡献突出并得到社会广泛认可的等。这一做法重“破”更重“立”，突出“一票肯定”，鼓励科技转化和科技为民，为潜心科研、服务社会的优秀人才提供岗位竞聘的绿色通道。

　　当然，也许会有人问，那是不是论文和专利在科研考核评价中就不重要了？是不是以后评职称就只看定性的实绩了？实际上并不尽然，这两种看法都有失偏颇。按照山东省农科院的深化人才制度改革的整套设计，人才被分为科研创新、成果转化、管理服务三类，遵循各自规律分类施策，创新对引进人才“相马”、对现有人才“赛马”的机制，以期调动各方面人才积极性创造性，提升科研能力和服务水平。

　　因此，“破四唯”十条意味着一种新的、更加科学的指挥棒的形成，人才考评不再唯论文和专利，尤其是简单比较论文级别和数量，而是要看其实际的质量和影响，突出同行评价的作用，避免以往简单依赖第三方评价工具的做法；同时拓展人才评价的途径和方法，使各方面人才都有机会发挥优势、脱颖而出。

　　近年来，中央持续推进人才制度和科研体制改革并不断加速，以期为广大科研人员松绑赋能，使之保持定力、挖掘潜力、释放活力、增强效力。但一些地方在良政落实中，仍存在理解程度、执行进度、改革幅度等的较大差异性，尚未完全达到预期目标，仍需进一步深化改革，尤其是深入推进科研人才评价的综合治理。

　　不破不立，破是为了更好的立。但立什么、如何立仍是困扰改革的主要难题。山东省农科院的十条意见代表了科研机构的新风向，那就是要科学分类、因才施策。对于高校教师来说，一般按照教学型、研究型和教学研究型三类进行划分，这样一些教学效果突出但论文较少的老师也有机会评上教授，有助于提升高校基础教育和通识教育的质量和水平。

　　一个单位内部的考核管理改革相对容易，也会比较彻底。但实际上，很多单位的改革却是谨小慎微，只是做些修修补补，难以做到尽善尽美。外部和上级的评估指挥棒没有发生实质性的变化是原因之一。高校评职称中一度冷落学术专著尤其是论文集，这固然跟以前出版市场不规范有关，关键还是学科评估中缺乏相应的指标，进而导致学术著作质量普遍不高，形成恶性循环。因此有必要进行学术评价的全链条、全周期改革。

　　高等院校和科研机构中的硕博士研究生，是科研人才中不容也不该被忽视的群体。国家和各培养机构都高度重视研究生的培养质量，但问题论文依然层出不穷。笔者认为，根本原因仍在评价指挥棒。不少高校一方面教育学生做学问要“板凳宁坐十年冷，文章不写半句空”，另一方面把发表两篇及以上高水平论文作为答辩申请的前提。近一年来，清华大学、中国传媒大学先后修订相关规定，取消了硕士学术论文与学位资格挂钩的陈规，鼓励依据学位论文以及多元化的学术创新成果评价博士生学术水平。研究生是未来科研队伍的生力军，破除研究生培养和评价的“唯论文”倾向也势在必行。（作者：林震，系北京林业大学生态文明研究院院长）

(责编：郝孟佳、熊旭)
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