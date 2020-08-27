慈善商店和环保（海外学子看海外）

行走在英国城市的街道间，最先吸引我注意的是路旁商店那些装饰别致的橱窗，经常会看到有路人在它们面前驻足流连。

刚到爱丁堡时，我在宿舍附近的街道上总能看到这样的店铺，它们的商品种类繁多，从餐具、摆设到服装和礼品卡片，颇有杂货店的感觉。而这些店铺的招牌上却是“英国癌症研究所”之类的字眼，不禁使人望而却步。后来，我才发现，这些打着各类机构旗号的商店是“慈善商店”，售卖的主要是二手物品，一般多为服装，还有各类生活用品和书籍。慈善商店主要由当地志愿者运营，它们的收入被用以支持各类公益事业和研究工作。由于定价便宜，慈善商店很受英国居民的欢迎，其中的商品也多为快消品。

开始频繁光顾慈善商店以后，我收获了很多便宜的书籍和小玩意儿，有时候淘到看起来极新的东西，感觉像捡到了宝贝。在慈善商店里我经常看到退休的老年人，似乎他们每天的日常活动就包括去街边的慈善商店挨家挨户地逛一逛，有时顺便捐出一些自家不用的东西。无形中，慈善商店在居民区形成了完整的系统，它们的存在不仅促进了公益事业，还为环保做出了贡献。

确实，二手消费是解决环境危机的一个有效途径。很多时候，我们并不需要购买全新的物品，尤其是像书籍、服装等成本不高、人们又倾向于大量囤积、超出实际所需的商品，二次利用是完全可行的。

以爱丁堡为例，爱丁堡大学每年都有大量的新生入学，其中不乏许多远道而来的留学生。对于刚刚搬来新城市的学生，有许多日常用品需要采购，而这些锅碗瓢盆之类的杂物在他们毕业后也不会随身带走。因此，本地的一家环保组织想到了一个好方法。他们每年联合本地的学生宿舍收集学生们弃置的厨具和生活用品，在开学后面向新生开启“免费集市”，让他们随意挑选自己需要的物品，从而避免大量生活用品的浪费。事实证明，该活动获得了极好的反馈，每年新生集市前都会排起一条长龙。

食品也是一个常常被人忽视却一直存在的浪费的地方。由于保质期的限制，超市每天都要按照行业规定下架许多过期的食物，但也有一些蔬菜水果和面包等食物并未变质，还可以食用。针对这种情况，本地的环保组织找到了对策。一些志愿者在超市打烊后去领取当天要处理掉的食物，转而运送给当地的公益机构，免费分发给低收入家庭和无家可归人士。

暑假期间，我加入了爱丁堡一家环保商店的志愿者团队，在他们运营的二手商店里就有这样一个“食物站”，将志愿者从各大连锁超市“援救”来的食物上架。这些食物也面向公众开放售卖，人们可以按斤称重，随意付费。加入援救食物行动的志愿者都是普通市民，看着他们在工作之余骑着脚踏车奔波辗转在城市的各个街道，早出晚归地运送食物，不禁令我感慨社会责任心的力量。

环保是一个范围很广的词，大家对其的认识和理解也各不相同。但英国的环保消费模式带给我许多启发，希望在未来，人们的消费选择可以更环保。

（寄自英国）

(责编：郝孟佳、熊旭)