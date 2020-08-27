秋季开学在即 留学注意事项

王霖正在为即将开始的赴英学习做准备。“疫情以来，我一直在关注英国推出的留学政策，每天早上醒来第一件事就是看英国驻华大使馆文化教育处微信公号，看看有没有新的消息。教育处推出的‘留英行前会2020’直播让我一直忐忑的心有了着落，知道到英国以后如何隔离、核酸检测要不要做等问题。”从疫情暴发以来就一直处在焦虑、担忧状态中的王霖的经验是“随时关注权威部门及即将就读的高校发布的政策，心态会平静不少。” 在2020年秋季学期临近之前，英国文化教育协会收到了不少来自中国学子和家长的咨询，这些咨询的主要关注点在“能否安全顺利地开启留学之旅”。其实，这也是赴其他国家开启留学生活的中国学子所关注的热点。

各国出招 助力留学安全

王霖的心态变化和英国目前针对留学安全推出的政策紧密相关。日前，分管英国大学事务的国务大臣为留学生做出以下承诺：通过与英国各地教育机构开展质量监督，保证无论是面授、在线或混合的教学方式，英国学历学位的质量将始终保持原有的国际含金量；英国各高校应负责并必须为各自学生在抵英时提供相应支持；国际学生在临床医生判断为新冠病毒感染需救治时无需支付治疗费，另外新冠病毒检测不收取任何费用。

王霖注意到一组数据：截至目前的数据统计显示，在英国的中国学生总数约22万，疫情发生以来，共3例确诊，无死亡病例。“这也让我有信心，只要自己做好防护，就能实现留学安全。”

为了帮助中国学生赴法留学，法国高等教育署也于近日组织了一系列名为《法国欢迎您》的在线讲座，主题包括：抵法后行政手续、中国及法国银行开户、学生住房、医疗保险、日常生活、2020年学生接待及科学防疫。此外，为了确保各类学校能够在9月顺利开学，意大利政府日前也颁布新法令加强疫情防控。

自我防护 依然最为重要

疫情暴发以来一直待在美国的李美（化名）表示，了解各国及各高校政策十分必要，但自己做好防护更为重要。“根据我个人的经历，出国前最好准备一定的防护用品，可以在开学初期用得上。抵达留学目的国之后，尽量减少外出和聚集，不能看到有人出去玩儿，就有侥幸心理，觉得自己出去玩儿也没事。”李美认为，实现疫情期间的留学安全最重要的是从思想上重视。她提醒说，因为疫情，学子们的生活和学习节奏都被打乱了，但还是要坚持健康的生活方式，这样可以提高身体免疫力，“如果真的不幸中招，也不要慌乱，按照医疗程序及时就诊或者及时向身边的朋友求助”。

针对即将出国留学的中国学子，相关专家提醒，面对仍在全球蔓延的新冠肺炎疫情，海外留学人员要充分了解所在国疫情防控政策，避免因文化差异带来的文化碰撞和冲突，保持身心健康，采取预防措施，主动增强自救互救能力，必要时可拨打12308外交部全球领事保护与服务应急热线或联系中国驻外使领馆寻求帮助。

在专家看来，值得关注的是经第三方转机出国留学的学子，需在行前掌握转机国的入境政策，切勿贸然启程。

日常安全 小事不可忽略

相关专家表示，当大家将目光都投向了应对疫情这个留学安全热点时，别忘了平安留学不仅仅是应对疫情。留学生赴留学目的国之前要增强安全意识，不仅要了解当地文化习俗，还要了解当地常用法律以及最新的相关案件，更要对学校附近的治安状况提前做好功课。

中国教育国际交流协会出国留学服务分会理事长岑建君认为，中国留学生在国外存在一些安全隐患，面对陌生的文化环境，如何在保证自身安全的前提下完成学业，应该成为留学生反复思量的主要问题。相对而言，学习国外先进的教育理念和教学方法固然重要，但安全大于天，了解安全常识和拥有自救能力是需要一生学习的内容，不管是在国内还是国外。只有平安留学，才能成功留学。

为推进留学安全，我国各单位、机构、学校等都进行了积极探索。今年初，北京王府学校启动了留学安全基地建设，通过平安留学课程建设、教材研发，打造国际学校安全文化环境标准。同时，《留学系列教材：平安留学》正式发布。据悉，该教材由理论篇和实操篇组成，针对留学生海外学习生活身心健康安全的需求，通过案例导入、探究学习等方式，提升学生在海外留学的安全意识和安全技能。就此，相关专家认为，将平安留学融入到学校课程体系内，是一个良好的开端，也为学校参与留学安全教育积累了经验。”

延伸阅读

学子秋季赴法留学入境要求公布

本报电 （记者赵晓霞）从法国高等教育署获悉，入境法国时，长期或短期学生签证持有者应在登机前向航空公司提供《国际破例出行证明》及其他所需材料，并向边检出示。同时，还需提供个人声明——承诺没有出现新冠肺炎症状，并且在出发前14天内没有接触过新冠肺炎的确诊患者。

此外，建议长期或短期学生签证持有者在赴法前72小时内进行新冠病毒检测，以确保其未感染新冠病毒。凡不能证明其新冠病毒核酸检测结果为阴性的人员，将在抵达法国本土后按要求进行居家隔离，或者前往驻机场的卫生检疫部门指定的场所进行隔离。

另据记者了解，受疫情影响，不得不从法国回国的中国留学生，尤其是签证或居留证于2020年6月15日后失效的学生，在出示能证明其将在法继续学业的院校录取通知或其他说明文件的前提下，可免费申请新的长期签证或返回签证。

据悉，法国高等教育机构正在积极准备2020年秋季开学工作，在开展线下授课的同时，一大部分法语或英语授课课程将以线上或以混合授课的方式完成。同时，法国高等教育机构将在大学校园、教室、图书馆、实验室、食堂等地严格执行诸如保持1米社交距离、佩戴口罩、安全或限制出行、公共卫生宣讲等防疫举措。

值得关注的是，自2020年秋季学期起，法国驻华大使馆创建了新的奖学金项目——“法国政府-高校合作奖学金”，以支持中国学生赴法留学。

据法国高等教育署相关负责人介绍，该奖学金将会发放给希望到法国就读硕士、博士阶段的中国学生，并予以其法国政府奖学金获得者的待遇，即享受一系列有针对性的服务（社会保险、优先入住学生公寓等），以便更好地融入法国。据记者了解，只有中国合作院校的学生可以申请该奖学金，合作院校具体包括北京师范大学、中国人民大学、上海交通大学、上海大学、中国科学技术大学、武汉大学、华中科技大学。

英国入境篇：入境隔离14天 备好物品保安全

1、出发前尽早联络学校或寄宿家庭，确认居住处地址以及隔离地点，并最好能打印或手抄下地址，便于入境有需要时出示（有许多学校无论是否有预定学校宿舍，都会提供宿舍、生活用品给留学生隔离时使用，如需要一定要与学校提前联络）。

2、如果是在外合租或自己居住，需要确保住处有自我隔离的条件，并尽量减少在公共区域活动。

3、对于英国出入境以及隔离的相关政策，英国政府也会根据实际情况进行实时更新，建议大家保持查看英国政府关于疫情防控措施发布的官方渠道。

4、入境者需要提供其旅行史和联系方式，必须在入境前48小时内填写“个人信息表格”。

5、如果旅途过程中出现新冠肺炎症状，及时联系乘务人员。

6、入境后尽量使用非公共交通工具，直接前往居家隔离场所。

7、抵达英国后的14天内，除特殊情况外，不能擅自离开隔离场所。

8、出发前提前与学校或寄宿家庭沟通了解是否具备自我隔离条件。

9、如果入境者在英国的居住地不具备自我隔离的条件，请在到达时告诉边境检察官。

(责编：郝孟佳、熊旭)