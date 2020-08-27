原标题：八成受访高考生暑假过得满意 62.7%认为转变心态最重要

对于高考生而言，这个暑假是最特别的，他们要与中学说再见，准备迎接更自主的大学生活。如今，暑假也快结束了。回过头看，高考生们是如何度过这个暑假的？

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对1927名今年的高考生进行的一项调查显示，81.8%的受访高考生表示这个暑假过得满意，本科新生满意度最高。62.7%的受访高考生认为这个暑假最重要的事是转变心态。

受访高考生中，82.0%即将进入本科，16.1%即将进入专科，1.7%表示没考好准备复读，0.2%打算直接就业。男生占49.8%，女生占50.2%。

98.4%受访高考生都列了暑期计划单

吴浩明（化名）考上了四川一所二本院校。他的这个暑假分为三个阶段。“高考刚结束的那段时间，感觉一件大事完成了，不用早起晚睡地复习功课，也不用担心时间不够用了。每天我都睡到自然醒，放心大胆地邀同学组队打游戏，过得很随性。后来和家人出门旅行、散心，算是过渡期。假期后半段，我开始为上大学做准备，查询学校和专业的相关信息，找相关资料，了解大学校园生活等”。

北京某高校大二学生常军（化名）回忆，自己高考结束后，趁着对高中知识记忆深，做了一个多月的中学生家教。还抽时间把驾照考了。“这两件事都是按计划执行的，我过得特别充实，非常满意。上大学后，看到同班同学占用在校时间学车，就感觉自己像凭空多出了不少时间”。

“我妈常跟我说，女孩子要心灵手巧，‘上得厅堂，下得厨房’，假期里我就和我妈学做了几样菜，挺开心的。”准大一新生张雅澜（化名）认为，会做饭也是一项技能。“其他时间，没事追追剧，每天都吃得香睡得好，过得‘没心没肺’。当然我还得注意体形，不能吃胖了，过几天开学了还要美美地见新同学”。

回顾整个暑假，张雅澜表示有收获也有些遗憾，“本来我还计划准备英语四级考试、考驾照。结果买的四级单词书，只在开始的几天翻了翻，没学进去多少。担心天气炎热被晒黑，也没去学车”。

调查中，81.8%的受访高考生表示这个暑假过得满意，其中24.1%非常满意。15.2%的受访高考生认为一般，3.0%的高考生直言不满意。交互分析发现，本科新生满意度更高（83.8%）。

满意度与期待值息息相关。调查显示，98.4%的受访高考生都列了暑期计划单。打工体验生活（55.8%）、学/做家务（48.1%）、多陪伴家人（47.5%）、拓展培养兴趣（46.5%）是高考生们期待值比较高的四大方面。其他还有：考驾照（38.9%）、出门旅行（31.8%）、提升个人气质品位（24.8%）、补剧追剧（24.4%）等。

在计划单的具体落实上，43.2%的受访高考生按计划进行，有条不紊，47.7%的受访高考生是断断续续，时好时坏。7.4%的受访高考生直言基本荒废、放飞自我。交互分析发现，本科新生落实度更高（45.9%）。

62.7%受访高考生表示这个暑假最重要的是转变心态

吴浩明用“养精蓄锐、未雨绸缪”来概括这个暑假的重要性，“中学生学业任务重、压力大，这个暑假里最重要的事情就是休息放松，养好精气神儿。然后就是要了解大学，做好心理建设”。针对暑假打工，吴浩明有自己的想法，“以后大学里有的是实习机会，我觉得出去打工不是很重要的事”。

常军认为，这个假期是按部就班的中学生活和自主有弹性的大学生活之间的“分水岭”，准大一新生首先要做的就是转变心态，培养统筹规划能力和自主实践意识，才能更好地适应大学生活。

对于高考生，这个暑假最重要的是什么？调查中，62.7%的受访高考生表示是转变心态，由被动接受到独立自主，54.9%的受访高考生认为是打卡一直想做未做的事，50.2%的受访高考生认为是为上大学做准备，35.3%的受访高考生表示是吃好喝好玩好，32.9%的受访高考生认为是养精蓄锐，补足精气神。

张雅澜表示，对比暑假规划和实践总结，她对自己有了更多认识，“我容易被畏难情绪‘牵着走’。比如我喜欢化妆、喜欢学做菜，落实就容易，但觉得背单词很难，落实情况就非常差。这提醒我在马上进入的大学生活里，要注重培养自我管理能力”。

北京某高校辅导员袁静（化名）表示，在即将开启大学生活的这个时间点，做假期总结很有必要，“它是很热乎、很生动的经历回顾，不仅是与过去的学习生涯、生活方式告别，还能让学生自我反省、自我认识，以更好的心态融入即将到来的大学生活”。

调查中，79.4%的受访高考生认为高考后这个暑假是中学与大学连接的纽带，有必要做规划。过好这个暑假，71.5%的受访高考生表示可以帮助自己理清思路，提前做好大学规划，67.2%的受访高考生表示假期过得充实，更有获得感，42.7%的受访高考生认为能够认识自己，改变自己。（记者 杜园春）

(责编：郝孟佳、熊旭)