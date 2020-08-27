原标题：北京高校逐步复课 10万大学生已返京

根据北京市教委规定，8月15日起，在京高校陆续安排在校生返校，各校需要针对不同专业、不同年级，结合学校的小学期制定错峰返校时间。北京市委教育工委副书记、北京市教委新闻发言人李奕介绍，目前北京市已有约10万名大学生返京，每日返京学生增长到1万人。

北京化工大学是北京市开学较早的高校之一，目前共有1.5万余名学生返校，1.7万余名学生在校。其他学生由于等待核酸检测结果、遵守当地疫情防控要求，暂时无法返校。

中青报·中青网记者在北京化工大学了解到，在学生返校前，该校已经组织有关单位对所有场所进行清洁及消毒。在返校日，入校学生在校门口依次通过消杀区、测温区，并通过身份核验后方能进入校园。

北京化工大学相关负责人介绍，为确保师生身体健康和教学工作稳步推进，学校按照“非必要、不出校”的原则对校园实施相对封闭的管理。学生返校后，因特殊情况需要出校的，由学生本人提出申请并报辅导员或导师审核，再经过学院审批和学校备案后方可离校。

学生进出校园还需符合审批、身份核验、体温检测等防控要求，在校外居住的学生则需要严格执行“晨午晚检”“日报告”等制度，严格执行入校审查。

李奕介绍，绝非“一刀切”地禁止学生离校，学生如有需求可提出申请，目前北京市的93所高校已经与属地建立了畅通的联防联控机制。（记者 樊未晨）

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