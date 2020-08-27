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教育部等六部门联合部署

未成年人网络环境专项治理行动开展

2020年08月27日05:20  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京8月26日电  （记者张烁）为营造良好安全的未成年人网络环境，日前，教育部、国家新闻出版署、中央网信办、工业和信息化部、公安部、市场监管总局等六部门联合下发《教育部等六部门关于联合开展未成年人网络环境专项治理行动的通知》，启动开展未成年人网络环境专项治理行动。

　　据介绍，本次专项整治的重点是影响未成年人健康成长的不良网络社交行为、低俗有害信息和沉迷网络游戏等问题。重点对未落实网络游戏用户账号实名注册制度、控制未成年人使用网络游戏时段时长、规范向未成年人提供付费和打赏服务等方面要求的网络游戏企业或平台进行全面整治。

　　专项行动还将集中对学习教育类网站平台和其他网站的网课学习版块推送网络游戏、低俗小说、娱乐直播等与学习无关的信息问题进行治理。《通知》要求加强对企业监督监管，督促互联网企业严格落实主体责任，加大对涉未成年人信息内容审核力度，及时发现和处置有害信息。

　　《通知》还要求各地中小学集中开展学生网络素养和网络自我保护教育，有效提高中小学生网络安全意识。开展普及家庭教育科学理念的宣传活动，指导家长履行监护人职责，引导未成年人限时、安全、理性上网，学习使用文明、健康的网络语言，预防和制止未成年人沉迷网络。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月27日 07 版）
(责编：牛镛)
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