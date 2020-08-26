六部门联合开展未成年人网络环境专项治理行动

人民网北京8月26日电（孙竞）当前，未成年人沉迷网络游戏、网络不良信息、网络不良社交等问题较为突出，严重影响未成年人身心健康成长。为营造良好安全的未成年人网络环境，日前，教育部、国家新闻出版署、中央网信办、工业和信息化部、公安部、市场监管总局等六部门联合下发《教育部等六部门关于联合开展未成年人网络环境专项治理行动的通知》，启动开展未成年人网络环境专项治理行动。

通知要求，本次专项整治的重点是影响未成年人健康成长的不良网络社交行为、低俗有害信息和沉迷网络游戏等问题。重点采取五项举措：一是集中整治未成年人沉迷网络问题。重点对未落实网络游戏用户账号实名注册制度、控制未成年人使用网络游戏时段时长、规范向未成年人提供付费和打赏服务等方面要求的网络游戏企业或平台进行全面整治。二是集中整治网络不良行为。加大对“饭圈”“黑界”“祖安文化”等涉及未成年人不良网络社交行为和现象的治理力度，重点对涉及未成年人网络社交中出现的侮辱谩骂、人身攻击、恶意举报等网络欺凌和暴力行为，以及敲诈勒索、非法获取个人隐私等违法活动予以查处。三是专项治理低俗有害信息。集中对学习教育类网站平台和其他网站的网课学习版块推送网络游戏、低俗小说、娱乐直播等与学习无关的信息问题进行治理。四是加强对企业监督监管。督促互联网企业严格落实主体责任，加大对涉未成年人信息内容审核力度，及时发现和处置有害信息。加强信息通报，引导企业切实履行社会责任，规范有序经营。五是加强教育宣传引导。部署各地中小学集中开展学生网络素养和网络自我保护教育，有效提高中小学生网络安全意识。开展普及家庭教育科学理念的宣传活动，指导家长履行监护人职责，引导未成年人限时、安全、理性上网，学习使用文明、健康的网络语言，预防和制止未成年人沉迷网络。

通知要求，营造良好的网络环境，是促进未成年人身心健康发展、维护人民群众切身利益和社会和谐稳定的重要举措，各地教育、新闻出版、网信、公安、电信、市场监管等部门要高度重视，周密部署，建立联动协调机制，深入摸排网站、平台和应用程序中存在的问题，坚决打击取缔违法违规的网站平台，全面净化未成年人网络环境。

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