北京开展中小学（幼儿园）秋季开学准备工作专项督导

人民网北京8月26日电（李依环）据北京市教委消息，秋季开学在即，北京市教委、市政府教育督导室组织全市1450余名挂牌责任督学，在开学前对所有中小学校幼儿园疫情防控和安全生产等开学准备工作情况进行全覆盖专项督导，督促指导学校稳妥有序做好开学准备工作。

根据北京市秋季开学工作安排，中小学校各年级将于8月29日起错峰开学；幼儿园将于9月8日起分批次开学。按照市级统一部署，8月28日前，挂牌责任督学采取入校检查、查阅资料、个别访谈等方式，对全市中小学校进行督导；9月4日前，挂牌责任督学将对全市幼儿园进行督导。

有关负责人介绍，此次专项督导主要围绕学校疫情防控、安全生产和垃圾分类等情况开展，包括学校防控工作体系、防控物资准备、师生员工健康状况、校园卫生清洁、安全隐患排查等19项具体督导内容。同时强化问题整改，针对此前挂牌责任督学督导工作中发现问题的部分学校进行回访，跟踪督导学校垃圾分类标识错误、一键式报警装置设置不到位等问题整改工作情况。依托北京市教育督导信息管理平台，挂牌责任督学通过手机移动端实时填报督导检查情况，市区督导结果一键实时汇总，当日形成督导报告。

据统计，在前期春季学期中小学分年级开学、中高考等重要时间节点，市区已先后组织挂牌责任督学8000余人次，深入北京市中小学校开展9轮疫情防控、教育教学及暑期安全等督导检查，发现并指导学校整改问题500余项。下一阶段，北京市教委、市政府教育督导室将继续发挥责任督学挂牌督导“重心下移、服务一线”的机制优势，全面加强精准督导，守好学校秋季开学“安全线”。

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