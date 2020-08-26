原标题：3000元伪造录取通知书 互联网“定制证书”为何这么火

近日，广东高考生曹某花3000元伪造清华大学录取通知书的消息引发广泛关注。日前，中青报·中青网记者在网络电商平台调查发现，多名商家表示可定制高校录取通知书。不仅如此，二代身份证、职业资格证书、高校学生证，甚至退伍军人证书、残疾人证等都可以定制。

8月20日，中青报·中青网记者在淘宝、闲鱼等平台搜索“高校录取通知书”“定制录取通知书”等关键词时，手机客户端显示“非常抱歉 没有找到相关宝贝”。改用“录取通知书设计”作为关键词进行搜索，便出现大量相关商品。

多家店铺称可定制专科、本科、研究生录取通知书，部分商品展示页附有多家高校录取通知书封面。

记者随机挑选其中一家，其主页的提示内容显示，“此宝贝属于一对一私人定制商品，请您联系客服。私自拍下的商品一律不予发货”。记者又联系多家店铺客服，很多会弹出自动回复消息，内容大多是引导消费者添加客服人员的微信号，再进行交易。“微信”两字，多会转换成“Wei”“薇訫”等替代字样。一家名为“速成图文快印”的网店发送的信息更具有暗示性：“在的！您好！您想要的都有，你懂得……还有客户反馈视频。”

多名客服人员表示，仿制的高校录取通知书、学生证等均与原件高度相似，如果消费者提供模板供商家参考，相似度还能提高，价格多为220-320元。

记者询问如何盖章等，店家答复：“做好就会帮你盖好章。”其中一家店铺月销量仅1笔，记者质疑其可信度，该店家表示：“我们不在淘宝交易，只能微信交易。真实交易淘宝不允许的，会关闭店铺。”

一家名为“博宏图文印刷所”的商户提供的微信名为“博宏图文”。其朋友圈只有一条内容，发布于今年8月15日，内容为：“专业办理各种证件。”配图显示：“本公司长期办理全国各地有效证件，并可根据客户复印件档案材料制作一切证件。”

这家商铺“神通广大”，不仅可制作各学龄段的学位证书，还能“办理”二代身份证、护照、社保卡、结婚证、军人证、残疾证、各国签证等，以及建造师证、教师资格证、会计师证等职业资格证书。

记者询问相关证书的价格，客服回答均为240元，如果一次性购买多本，还可以优惠到每本220元。

对于建造师、会计师等行业资格证，记者询问仿造的证书与真实的证书相似程度如何。客服表示：“高度相似。做好以后先拍照验收再发货。”成品将盖上相关部门的“公章”。

该客服表示，对于平时找工作选择240元的普通证书就可以满足需求，但因严查严打等原因，能在官网上查验的证书伪造难度高，不易完成。

其实，自亮剑“2020”专项打击整治行动开展以来，全国多地警方就结合公安部打击整治“假印章、假公文、假证件”违法犯罪活动的部署要求，查处了多起制作买卖假证的违法行为，其中，机动车牌照、驾驶证、身份证等伪造行为高发。

北京市炜衡律师事务所律师周浩分析，非法买卖伪造证件的生意之所以红火，从本质上来说还是因为有需求。不论是想满足虚荣心，还是想欺骗亲友，曹某购买伪造录取通知书的行为都是非正当性的。相关部门应加强相关教育，引导青年树立正确的价值观。

我国法律规定：伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。

周浩表示，对于伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章的行为，可判处犯罪嫌疑人三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。对于伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以证明身份的证件的行为，依法可判处犯罪嫌疑人三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

周浩强调，制作证书或伪造公章的犯罪嫌疑人一般同时会涉嫌诈骗罪。购买伪造的证书不会构成犯罪，但购买伪造的身份证、驾驶证等可以用于证明身份的证件的，同样涉嫌犯罪。

周浩建议，互联网交易平台可以通过设敏感词的方式屏蔽涉嫌此类犯罪的商家发布的商品，或是发现相关情况，立即关闭涉事店铺。平台的监管手段毕竟有限，公安部门应加大对此类犯罪行为的破获和处罚力度。同时，市场监管部门应积极处理相关投诉，对此类违法犯罪用治安处罚的方式“打早打小”。（李超）

(责编：郝孟佳、熊旭)