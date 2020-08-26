原标题：欲带奶奶上学的江西女孩收到湖南大学录取通知书

江西女孩刘媛。 蒋鼎邦 摄

因欲带环卫工奶奶赴湖南上学而被广泛关注的江西女孩刘媛，25日收到了湖南大学工作人员送去的录取通知书、爱心大礼包(书包、文具、生活用品等)和慰问金。

“收到录取通知书后很开心、很感激。”家住江西都昌县的刘媛在今年高考中，以理科625分的优异成绩被湖南大学公共管理学院录取。欣喜之余，抚养她长大的奶奶让刘媛最为担心。

湖南大学为欲带奶奶上学的江西女孩送去录取通知书。 蒋鼎邦 摄

据悉，刘媛的父母在她出生不久后就离异了，其父患有精神病，高中时父亲从医院出来后便不知去向，母亲改嫁后也再没有回来看过她。父母离异后，当时已57岁的奶奶独自扛起养育刘媛的重担。

“奶奶本是环卫工，但今年已75岁，视力不是很好，还有高血压，无法继续做环卫工作了。她也不想离开生活了一辈子的农村。”刘媛说，她本想带着奶奶一起去长沙上学，让奶奶独自待在偏僻的乡下自己实在放心不下，但奶奶眷恋故乡，她目前仍在矛盾与纠结之中。

刘媛当初选择填报湖南大学，一方面是因为江西湖南互为近邻，方便照顾奶奶，但更多的是对学府的向往。

当天，湖南大学工作人员为刘媛介绍了学校人才培养、学生资助等方面的政策，鼓励刘媛同学消除顾虑，安心求学，继续努力拼搏；积极沟通了当地政府和民政部门，协助做好刘媛奶奶的安置工作。

湖南大学官方此前也称，学校建立了包括新生绿色通道、奖学金、助学金、助学贷款、勤工助学等在内的资助工作体系，实现了家庭经济困难学生资助100%覆盖，现有国家奖学金、校设综合奖学金、社会捐赠专项奖学金等80余项奖学金项目，国家助学金、社会捐赠助学金等30余项助学金项目。学校将尽最大努力，为刘媛顺利完成学业、成长成才提供最大帮助。(王昊昊 蒋鼎邦)

(责编：郝孟佳、熊旭)