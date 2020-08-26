原标题：支招大学新生：迈好大学第一步

如何调整学习状态

学生问：我在高中一直是尖子生，可到了大学，身边强手如云，我很惶恐，也很迷茫。

西安交通大学彭康书院辅导员李楠：什么是“学习”？大学学习的内涵和外延是什么？我的大学学习对于这个国家这个社会的意义是什么？从终身学习的时代背景、个人命运与国家命运紧密相连、青年知识分子的正确道路等宏观视角思考自己的微观学习，才能在学习目标的确立、学习模式的探索、学习方法的转变、学习技能的习得上越走越宽。“高中是尖子生”不代表永远是尖子生；大学不是尖子生，不代表未来就不能走上人生巅峰。“强手如云”才能稳稳点燃再接再厉重新出发的斗志，与强手对决方能越练越强，感受“无敌是多么的寂寞”。三人行必有我师，抱着谦虚的态度看待身边的各路牛人，才能在良性竞争中实现友情与学业的双丰收。

新的环境、新的要求，一时“惶恐和迷茫”都是人之常情，但要看到，“惶恐”是在提示要积极改变，“迷茫”背后是希望明确目标，挑战带来机遇，挫折带来成长。主动学习心理健康知识，掌握调整心态的方法，学会如何在压力中培养积极情绪，学会用积极的眼光看问题、用积极的心态处理问题、用积极的行动解决问题，是大一新生适应期的重要课题。记得牢牢抓住大一的第一个学期，规律作息，劳逸结合，逐渐形成自己的学习节奏，把握学习、娱乐、工作和生活之间的动态平衡。找到并保持一个运动爱好，不仅可以解压，还能磨炼意志，更能在繁重的学业压力中保持充沛的体力。建立自己的情感支持系统，包括学业导师、辅导员、学长学姐、同学、亲人等不同群体，可以让自己快速走出学业低谷期，重拾自信。完善自己的学业支持网络，抱紧学霸大腿，向优秀学子虚心请教，不断总结提升自己的学习力。

高中与大学的学习有何不同

学生问：高中阶段和大学阶段在学习方面有很多差异，如何尽快完成从高中生到大学生的角色转变？

中国地质大学（北京）周彦：高中的学习以基础性内容为主，三年开设的课程基本相同，也就十几门，学习的重点则是高考规定的相应科目。而大学四年要学习的课程大多不同，一般有四十多门，甚至一个学期就可能学八九门课程。一二年级是公共基础课，虽然与高中的课程有部分相似，但难度大大增加，老师讲课速度很快，有的课程只持续一两个月就结课。三四年级则以专业课为主，专业性非常高，还会涉及专业前沿的知识，更新很快，学习内容相对陌生，增加了学习难度。此外，还有选修课程，可以满足个人的兴趣爱好。

就学习方式来说，高中阶段每天课程安排的很满，有固定的教室并且集中自习，同学们跟着老师被动学习，主要通过反复做题掌握知识。进入大学，课程安排相对宽松，给大家更多的自主学习时间，利用这些时间查阅资料、深入调研，大学的课程不仅需要掌握基本知识，更要学以致用，与实践结合。班级没有固定教室，也没有老师督促集中进行自习，由同学们自主安排学习的时间和方式，需要主动学习，所以自律性不强的同学不易适应。

就考核标准来说，高中阶段是标准化闭卷考核为主，多以期末考试成绩作为评价依据。进入大学之后，平时成绩所占比重大大提高，日常考勤、课堂表现以及实验成绩都会按相应比例计入最终成绩。甚至有的课程期末进行开卷考试或上交结课报告。大学的成绩考核更注重考查学生融会贯通的能力，单纯的死记硬背并不适合大学学习。如果挂科，可以补考和重修，但是任何一门必修课程没有通过考核，都无法获得毕业证。

如何应对这些变化？首先，要调整心态。考入大学并不意味着进入“保险箱”，而是新的起点、新的开始。要用积极的心态适应新环境、新生活。其次，要树立目标。结合社会发展需要和自身专业特点制定好未来的职业目标。最后，要制订计划。根据职业目标，明确在学业方面的努力方向，熟悉各种教学资源，订出具体任务和时间表，并落实到行动。

如何选择大学选修课和讲座

学生问：除了必修课之外，大学里还有很多选修课和讲座，我该如何选择？

对外经济贸易大学教育与开放经济研究中心助理研究员薛新龙：各高校不同专业的人才培养方案均包括诸如课程结构及学分要求、核心课程及毕业总学分等重要信息，会对必修课、选修课及社会实践等课程活动的学分要求作出明确规定。按照这些规定修满相应类型课程学分，是获得学位的必要条件，因此在选课之前，学生一定要了解专业培养方案，熟知其中有关必修课和选修课学分的具体要求，合理规划自己学位修读期间的课程表。此外，还要留意一些特殊重要课程的开设时间，防止因为自己错过选课时间，导致学分总数不满而未能达到毕业要求的情况出现。

必修课的学习能够使学生掌握某一专业领域基础性的知识技能，而选修课则能帮助学生提升综合素质，赋予学习更大自主权。学生在选择专业选修课和公共选修课时，除满足自己在知识探索方面的兴趣爱好外，还可以在对自己未来职业发展有较为清晰定位的基础上，根据行业发展的知识技能要求从学校的课程体系中选择合适的课程修习。除修习课程外，校内外广泛开展的讲座也是学生获取知识和信息的重要渠道。在教育技术现代化、通信便捷化的今天，讲座的潜在受众群体不再局限于本学院或本学校的师生，学生可以通过网络直播或新媒体等数字化方式了解讲座信息，跨校、跨地区甚至跨国参与在线讲座。

无论是必修课、选修课还是课外讲座，都凝结了老师的智慧劳动，学生要充分利用这些学习机会，不要为了凑够学分而随意选课或上课“划水”浪费时间。大家应当充分利用选课周的选择权，通过考量课程内容、开课时间、老师的教学风格等因素，选出符合自己实际情况的课程。

(责编：郝孟佳、熊旭)