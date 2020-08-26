第六届“互联网+教育”创新周在京闭幕

人民网北京8月26日电 第六届“互联网+教育”创新周25日在京闭幕。

闭幕式上，国家教育咨询委员会委员、中科院党组原副书记、国际亚欧科学院院士郭传杰肯定了“互联网+教育”创新周融合教育创新链、产业链、人才链、政策链、资金链，促进互联网教育健康发展的创新模式。他认为，互联网教育在我国进入了萌芽期、发展期。未来，要回归教育的本质，真正促进创新人才的成长，而不是让它成为一个应试教育的工具。互联网教育应该使教育从流水线走向个性化，从信息传递、知识点记忆走向知识建构和探究式的学习，从枯燥学习成为体验式的快乐学习。

中国教育科学研究院国际与比较教育研究所所长王素谈道，技术可以做很多事情，但是最重要的是将学习的力量掌握在学习者手中。技术更多是为学生赋能，培养学生的创造力、创新能力、批判思考的能力。

对于“在线教育助力决战脱贫攻坚”，多位专家围绕在线教育面临的新形势新问题“怎么看”，充分肯定了在线教育的重要价值和意义，深入分析了在线教育在推进教育优质发展、均衡发展上存在的短板和不足，并围绕“怎么办”、怎么改进和完善，提出了建设性的意见建议。专家们对平台搭建和应用、资源开放和共享、教育教学环节的改进、技术与育人的融合、机制和经费的保障、普适性和个性化需求兼顾等进行了深入讨论。

会议还介绍了“教育行业上市公司指数”的研究和编制情况，探讨了“智慧教育的融合应用与发展方向”。

据悉，本届创新周历时7天，举办了8个分论坛、2个工作坊、项目路演、研讨会、成果展、名企参访等精彩活动，政府领导、专家学者、教育从业者、教育科技企业和投资机构共同探讨教育创新发展趋势，研究从应用向产业的升级路径。累计有100余位专家学者进行精彩分享，线上线下参会人数近20万人。

(责编：郝孟佳、熊旭)