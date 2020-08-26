原标题：罗翔、戴建业、葛雅琦…… “网红”教师为何能红

抖音、B站、快手，这些新时代的短视频软件上，不仅有光怪陆离的人生百态，也活跃着不少名师，他们用独特的教学教法吸引学生的注意，成为学生心目中的“网红”教师。

罗翔、戴建业、葛雅琦，从网上火到网下，他们的课不仅学生爱听，网友也爱听。罗翔每一次出现在B站，弹幕上密密麻麻“张三在此恭候多时”，成为他和学生之间独特的密码。

新学期即将开始，教师们的主战场将从网上搬到网下，在线上线下融合的过程中，网上名师的走红，也让我们思考，“网红”教师为何能红？好老师的标准有什么变化？好课程更加丰富了吗？

他们是短视频软件下的名师缩影

华中师范大学教授戴建业的抖音粉丝500万人，短视频点赞数多则过百万，少的也有数十万。他在视频中用带着一些湖北口音的普通话讲唐诗宋词，不少人评论说“像评书一样”。“李白一听说奉召进京，马上就膨胀了。写出‘仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人’，看他的鬼样子，你们知道什么叫‘得意忘形’吧，这就是活标本。”这种故事化的讲述，引来阵阵笑声。

中国政法大学教授罗翔从B站火到了抖音，作为抖音的新网红，他收获了37万粉丝的关注。罗翔是讲刑法学的，刚开始只有法学学生关注。但由于他讲课风格突出，且紧贴时事，每有社会新闻，总有“热心网友”问他“该定什么罪”，他幽默又充满学理地逐一分析。在青年粉丝的要求下，他甚至讲了一期《名侦探柯南》中的罪案分析，这让他声名鹊起，成为新一代“断案大师”。在他的课程中，一到案例分析的阶段，“犯罪嫌疑人”总是叫“张三”，于是，“张三”成为他讲课特有的代号和笑点。“保护我方张三”“张三恭候多时”，评论中充满了快乐。

太原市第三实验中学小学部教师葛雅琦在抖音拥有700多万粉丝，已经跻身“大V”行列。她教一年级小朋友语文课，她的特点是活泼可爱，板书密密麻麻，如同印刷体一样工整。对于刚接触书写的小朋友来说，用工整的书写为他们开蒙显得格外有意义。用一两分钟的短视频“管窥”葛雅琦的语文课，记者发现，她会把每一个知识点都变成儿歌，手舞足蹈地展现出来。她的课程评论之下，网友们总是说“你不要教孩子了，你去教别的老师怎么‘教’孩子吧。”

从课本到黑板、PPT、智能屏幕，教学方式在变，好老师的标准变了吗？南开大学大四学生蒋佳倩认为，好老师的标准不会变。她告诉记者，她心目中的好老师要能够教会学生“举一反三”。中国人民大学社会工作专业硕士刘文龙则喜欢“儒雅亲和”“有同理心”的老师。

他们的“走红”有两个时间点

“他们的‘走红’，有这样两个时间点”，南京航空航天大学教授徐川分析。

第一个时间点，是2016年12月。“当时，全国高校思想政治工作会议在北京召开。习近平总书记指出，提升思想政治教育亲和力和针对性，满足学生成长发展需求和期待，其他各门课都要守好一段渠、种好责任田，使各类课程与思想政治理论课同向同行，形成协同效应。”徐川说，亲和力的号召一经推出，老师们做了很多尝试。“有的老师用快板、相声等表演方式传授知识点。改变课堂交流方式，让同学们爱上学习。”从这时开始，不少老师把B站、抖音等不少青少年喜欢的社交平台利用起来，为他们上课。

此后的两年，短视频社交平台正在风口期，风生水起，一触即发。老师们乘势而来，在青少年最多最集中的地方生根发芽。他们的课程越来越受欢迎，受众也越来越多，然而此时，第一个矛盾出现了。

抖音等短视频推送有自己的算法，以“流量”和“关注”作为第一卖点。于是老师们为了推送到更多用户，不得不把知识点切割成条块分明的样式，这甚至引来了“形式大于内容”“哗众取宠”的差评。

第二个时间点，是2019年3月18日。“当天，习近平总书记在主持召开学校思想政治理论课教师座谈会时指出，推动思想政治理论课改革创新，要不断增强思政课的思想性、理论性和亲和力、针对性。”徐川说，“这为好老师和好课程都定了调子。思政课是一个纲领，对于其他各门课程来说，都是如此。为了亲和力和针对性，不能放弃思想性和理论性。”

“任何一种理论、一门学问，传播出去都应该是一种‘稳稳的力量’。要讲逻辑，要让学生心悦诚服。话语方式只是手段，我们要做的，是去粗取精，把最好的给学生。”徐川这样说。

于是今天的视频，思辨的内容更多了。正如罗翔“固定的第三部分”，总是留给学生的思考题，让他们举一反三，从案例法条中思考一些更深邃的内容。

他们的“优长之处”可供线下实践

葛雅琦曾在采访中谈到，她不是“大先生”，只是“小先生”。“先生”这个称呼跨越千年之后，好老师的标准发生变化了吗？

中国教育科学研究院助理研究员牛楠森坦言：“教学方式、教学技术的变化，将会丰富我们对好老师的认识，但却不会改变好老师的核心标准。”

经典之谈莫过于“经师”“人师”之别，韩愈又对此区分为“句读之师”和“解惑之师”，近世又有“德高”“身正”之说，今日则有“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的“四有”表述。“虽跨越千年，但经典表述在精神上具有内在的继承性和一致性。即，一位好教师，首先是一位品行高尚的人；其次是有爱生之心，以引导、成就学生为本心；最后是有善教之能，以人生体验和智慧帮助学生解答其遭遇的人生困惑，带领学生走出观念的泥沼。”牛楠森说。

今天的抖音、B站上粉丝量众多的“名师”们，尽管各有特点，但他们的授课方式能不能反哺线下课堂，让网上网下融合成为可能？

牛楠森总结了抖音名师的“优长之处”，供线下实践。“从教学交往而言，‘名师’们对学生以鼓励为主，这容易激发孩子学习自信心。”牛楠森说，“从师生互评而言，抖音‘名师’对学生是‘弱评价’，其评价对学生而言是低利害的，故而有助于学生以平和、轻松的心态对待学习；反过来，学生对‘名师’的评价却是高利害评价，学生不满意味着‘掉粉’，‘粉丝数量’几乎是评价名师的唯一标准。在这种评价机制下，每一个学生都手握评价‘名师’的生杀大权，于教师，其必然要使尽浑身解数，于学生，则可摆脱评价担忧而全心投入学习。”

“从教学准备和实施来说，抖音‘名师’多是团队协作，集体备课磨课、名师施教、助教完成课前预习引导和课后作业批改、辅教完成组织协调事宜，教学环节真正实现了环节之间的统一化、各个环节的专门专人化，如此打造出来的课堂必然是精致、精准的。”牛楠森认为，这些都可以借鉴。

好老师的标准没有变，好课堂的标准也没有变。刘文龙认为，好课堂是有趣的，是充满互动的。蒋佳倩认为，好课堂是干货满满的，“不能听下来记住的只有段子”。

“好课堂是有美感的，情景交融方显教学本义。”牛楠森说。（本报记者 姚晓丹 晋浩天）

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