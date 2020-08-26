“来了，就是深圳人”（海归微观）

深圳市南山区大沙河沿岸航拍美景。

新华社记者 毛思倩摄

在深圳，“来了，就是深圳人”绝不单单是一句口号，这7个字传递出一种开放和包容——这里迎接每一位来自五湖四海的寻梦人。

根据2019年深圳统计年鉴的数据，深圳常住人口为1344万，而在1979年，深圳的常住人口是32.35万。深圳今天的繁华，凝聚着每一位来深建设者的拼搏与汗水。

将深圳称为“全国最年轻的城市”并不为过，并不是因为经济特区的设立时间，而是因为深圳的常住人口平均年龄仅有32.5岁。并且，近5年来，深圳每年仍保持着常住人口新增40万—50万人的强劲势头。年轻人愿意来这里，将个人命运与城市发展相融合。

海归也不例外，甚至对这座城市更为偏爱。

作为中国改革先锋的深圳，其城市基因与海归创业天然契合。勇立潮头的城市离不开敢为人先的闯将，40年前是这样，40年后的今天同样如此。

40年间，归国留学生在深创办的企业已达4000多家，超亿元产值的企业有70多家。一边是过险滩渡激流的城市禀赋，一边是滚烫热烈的报国热情，二者相遇，碰撞出火花，“海归经济”在深圳的蓬勃发展是历史必然。

从“先行先试”到“先行示范”，深圳所拥有的新的历史使命，也是“深圳人”需要完成的时代答卷。

对于海归创业者来说，想要在此时此地实现创业梦想或许并不比40年前更容易。诚然，深圳今天的创业资源之丰富、信息流通之便捷、基础设施之完善早已今非昔比。但如今这里高居不下的生活成本的确让一些海归在选择时多了分谨慎，而行业内杰出者涌现，客观上也对一些中小企业和初创团队推进自身发展提出了挑战。

深圳很清醒。在今天，“来了，就是深圳人”不仅是一份邀请、一种气度，也是这座城市面向人才许下的承诺、给予的保障。当然，这里面还得有一份踏实——一份真真切切的归属感和幸福感，一份赠予每一名建设者的丰厚回报。

(责编：郝孟佳、熊旭)