深圳特区四十年 海归故事续新篇

睿心医疗的3位创始人郑凌霄（中）、兰宏志（右）与马骏。

2019年第十七届国际人才交流大会，吸引了许多外国应聘者。

廖万育摄

南海潮头又春风，8月26日，深圳经济特区迎来了40岁的生日。

“深爱人才，圳等您来”，写在深圳人才公园中的这句真诚邀约，正是这座城市引才爱才的最鲜明注脚。

40年来，深圳先行先试、开放包容的环境，为留学归国人员提供了创新创业的广阔天地。优秀海创企业如雨后春笋般涌现，而“敢闯敢试”“敢为人先”“埋头苦干”的特区精神，同样写进了不少“留”字号企业的基因之中。40年后再出发，肩负新使命的海归创业者们，正在奋力跑好自己手中这一棒。

打造海归创业“强磁场”

优盘，这个小巧便捷的可移动存储设备，早已成为万千用户在信息时代的必备产品，用于数据的传输与备份。但鲜有人知的是，全世界第一款优盘在20年前正是诞生于中国深圳。1999年的春天，从新加坡回国的邓国顺与成晓华在深圳创办朗科科技有限公司，不久之后，二人共同研制出全球第一款闪存盘，命名为“优盘”。

从此以后，这枚仅有小拇指大小的“存储精灵”逐渐替代了当时广泛使用的3.5英寸软盘，改变了无数人的生活。

1988年，深圳率先在全国颁布《关于鼓励出国留学人员来深创业的若干规定》（以下简称《规定》）。留学人员可以享受再次出国来去自由、市内自由流动、评职称不限指标等十几项特别待遇。《规定》正式公布后，一时间在海内外留学人员群体中引发强烈反响，一个月之内就收到了150人次的来信来访。

而后，一系列鼓励政策吸引海归人才，逐渐形成了引进海外人才与智力的长效机制。得益于政府有效扶持与市场培植，朗科、华大基因、迅雷、益心达等一批“留”字号骨干企业在深圳茁壮成长，有的已经成为超亿元产值的国内企业“领头羊”。

因才而兴，是这座城市从一个小渔村变为令世人瞩目的国际化创新城市的关键。2017年11月1日，备受关注的《深圳经济特区人才工作条例》正式施行，这部地方性法规使深圳特区的人才优先发展有了法治保障，而每年的11月1日，也被深圳以立法形式确立为“深圳人才日”。

根据深圳市人社局发布的有关数据，2019年深圳引进海外留学人员1.86万人，已累计认定国内高层次人才9000余人，累计引进海外留学人员超过13万人。而据某社交软件研究院的数据显示，2019年5月1日至2020年4月30日，海外人才净流入排名中，上海、北京、深圳位列前三，稳坐人才净流入第一阵营。

深圳还致力于搭建全球英才“风云会”的舞台，想要全方位打造“国际人才高地”。2007年，第六届中国国际人才交流大会在深圳举办，此后长期落户鹏城。14年来，国际人才交流大会已成为中国引进国外人才智力的重要渠道、创新成果交流互建的重要窗口，为推动全球人才智力交流与合作做出了积极贡献。

对人才的爱护与尊重，早已写在这座城市的许多角落。毗邻深圳湾的深圳人才公园，以“人才”为主题，彰显引才决心。“这里几乎是每一个新深圳人寄托思绪的地方，天南海北的外乡人在此处徜徉，凝望潮起潮落。滩涂和浪花向远方延伸，可以凝望深圳的摩天大楼和港岛的青山，你看到的不只是风景，还有自己在这里的无限可能。”一位网友曾在微博上这样深情地描写过傍晚时分的人才公园。

今年3月，深圳正式获批建设全国第四个综合性国家科学中心，此前包括武汉、成都、西安等在内的多个城市都在争夺“第四城”，综合性国家科学中心将成为深圳进一步汇聚国内外顶尖人才、提升全球创新资源配置能力的重大平台。

释放人才最优创新力

每年10月到来年4月，深圳湾都会变得热闹非常。在候鸟全球九大迁徙线路中，深圳湾是一个重要落脚点，海边茂盛的红树林湿地，为来此过冬的候鸟提供了安静的栖息地和丰富的食物，这里也因此拥有了“候鸟天堂”的美誉。

对于海归人才引进来说，适宜的环境同样重要，尤其是能支持人才实现高质量创新创业发展的环境。与候鸟不同的是，环境好了，海归就会扎根在这里不再迁徙，无论寒冬或暖春。

2019年12月，中国社科院等单位发布的《中国营商环境与民营企业家评价调查报告》中，深圳营商环境综合评分排名全国第二，仅次于广州，法治环境指数得分位居全国首位；今年3月，《深圳市2020年优化营商环境改革重点任务清单》对外发布，涉及商事登记、工程建设项目审批、市政设施接入服务、企业融资、法治保障等14个重点领域，共提出210项改革举措……优化营商环境，这项深圳的“一号改革工程”，彰显出深圳市政府以更大力度进行发展的决心。

“考察了北京、上海在内的多个城市后，我们还是决定把公司放在深圳，这里服务性政府的理念非常利于初创企业的快速发展和推进。”睿心医疗创始人郑凌霄告诉本报记者，同样吸引他的还有深圳兼容并包的文化氛围以及优越的营商环境。落脚深圳，是郑凌霄同公司另外两位创始人兰宏志和马骏共同做出的决定。北航本科毕业的郑凌霄在美国约翰斯·霍普金斯大学拿到了博士学位；兰宏志和马骏同为清华校友，兰宏志在美国斯坦福大学做研究员，马骏与郑凌霄在约翰斯·霍普金斯大学读博时便互相欣赏。2017年底，三兄弟携家带口从美国来到深圳创业，成为深圳市留学生创业园的重要孵化项目。

而今，这家年轻公司所研发的冠状动脉供血功能（CT-FFR）评估软件已进入创新绿色通道，并完成全国首个大规模、前瞻性临床试验，准确率全球领先。同时，睿心推出的心血管智能诊断平台是全球第一个全自动化“形态学 + 功能学”冠心病影像分析系统。

魅力、活力、动力和创新力，生动概括出了深圳最重要的特质。创新，是这座城市的发展底色，深圳不断加大科研投入，全社会研发投入占GDP比重的4.2%，PCT国际专利申请量占全国的34.8%，连续16年居全国城市之首。与此同时，40年来，深圳始终在下大力气增强人才平台的承载力。截至2019年底，深圳已拥有国家、省、市级重点实验室、工程实验室、工程（技术）研究中心和企业技术中心等各类创新载体累计达到2260家，吸引了一批又一批全球顶尖人才团队。对于众多年轻的创业者来说，40年后的深圳，仍然能够带给他们更多机会与想象空间。

不久前，2020年度留学人员来深创业前期费用补贴申报正式启动，补贴资助额度从30万元至100万元不等，特别优秀的项目将给予最高500万元的资助。“对初创企业而言，100万元的资助可以做很多事情，还能让企业感受到被尊重与认可，进一步提振发展信心。”迈步机器人首席执行官陈功说。这家成立于2016年的医疗康复机器人科技公司，创始人成员多为新加坡国立大学、日本早稻田大学等名校海归博士，成立短短几年内已获得多家投资机构青睐。

创新创业人才的集聚与涌动继续加速，不断激发出深圳更为强大的城市发展活力。

“三区叠加”迎来新机遇

2019年2月，中共中央、国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》，6个月之后，《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》正式印发。“三区叠加”的重大历史机遇再一次点燃了众多海归的创业豪情。

“深圳是最适合海归创业的城市，也是最容易诞生创新工匠的地方。”深圳云天励飞技术股份有限公司董事长陈宁如是说。陈宁是美国佐治亚理工学院博士，他设计出了国内第一款商用矢量处理器芯片。从2014年公司落户深圳至今，这家海归公司已成为人工智能领域的独角兽企业，去年7月，云天励飞与深圳市政府办公厅达成战略合作，双方将在加快推进人工智能多领域产业化应用落地、推动建设粤港澳人工智能开放赋能平台等领域加强合作。

粤港澳大湾区作为中国建设世界级城市群和参与全球竞争的重要空间载体，依托政策、人才、技术、资金、基础设施、产业链等区位优势，孕育了一批具有代表性的科技创新型企业。其中，依托粤港澳大湾区的平台优势，让许多“留”字号企业实现了快速发展，深圳奥比中光科技有限公司就是其中之一。

除了奥比中光的创始人，黄源浩身上另一个广为人知的标签是他名副其实的“学霸”履历。从北京大学到新加坡国立大学，再到之后辗转香港、加拿大多地求学、工作，2012年在新加坡麻省理工SMART研究中心做博士后研究员的黄源浩，虽然只有32岁，却已成为光学测量领域的国际顶尖专家。

“正是在这里，在粤港澳大湾区，我们把港澳的科技人才以及珠三角的产业配套、制造业优势，以及国内广大的市场结合在一起，从而实现飞速发展。”黄源浩说。2013年，他来到深圳创业，7年时间里，奥比中光掌握了3D传感全领域自主知识产权核心技术，填补了之前国内AI 3D（人工智能和3D技术的综合运用）领域的空白，产品广泛应用于智能手机、机器人、新零售等众多领域。

新冠肺炎疫情期间，3D传感器使战疫一线的机器人拥有了一双“智慧眼睛”，可以妥善完成避障、导航，从而更好承担防疫工作中的消毒、送餐等工作。

在深圳市留学生创业园办公室主任刘海涛看来，留学归国人员在粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区建设中大有可为，将为深圳打造竞争力、创新力、影响力卓著的全球标杆城市增添卓越动力。

“在创新驱动发展中，海归可以利用自身所学，推动科技创新快速发展；在构建现代产业体系中，海归可以在创新创业、金融服务方面发挥优势，在未来通信高端器件、高性能医疗器械等领域创造出新的产业链条；在法治建设、城市管理、国际接轨、文化发展、对外交流等方面，海归可以发挥自身的国际视野优势。”刘海涛说。他告诉记者，在深圳20余家留学生创业园区中，截至去年，仅他所在的深圳市留创园，自成立以来就已累计孵化企业1000余家，企业在园期间累计实现技工贸总收入达72.31亿元。

40年惊涛拍岸，一代代海归风雨兼程，实现着人生的价值，见证着深圳的崛起和巨变。40年砥砺前行，面对“二次创业”的新征程，海归逐梦深圳初心不改。在这里，“留”字号企业一定会续写出深圳奇迹新的篇章。

(责编：郝孟佳、熊旭)