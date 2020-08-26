逾四成四年级、八年级学生家庭作业时间超标

本报北京8月25日电 （记者张烁）教育部基础教育质量监测中心日前发布的报告显示：超过四成四年级、八年级学生完成学校老师布置的全部家庭作业时间超标，两成四年级学生仅完成学校老师布置的语文作业就超过了国家规定的家庭作业总时间。

据介绍，本次监测于2019年开展，监测学科是语文、艺术，在全国31个省（区、市）及新疆生产建设兵团抽取了331个样本县（市、区）、4097所小学和2522所初中，对11.6万名四年级学生和7.9万名八年级学生进行了现场测试，对6611名中小学校长，4.7万名语文、艺术教师开展了问卷调查，最终形成结果报告。

语文学习质量监测结果显示，四年级、八年级学生语文学业表现达到中等及以上水平的比例分别为81.7%、79.3%，与2016年即上一轮语文监测相比总体保持稳定。四年级、八年级学生每天课外阅读时间在15分钟以上的比例分别为71.7%、70.6%，课外阅读书籍种类在3种及以上的比例分别为64.8%、77.1%。

艺术学习质量监测结果显示，78.5%的四年级和77.2%的八年级学生演唱能力达到中等及以上水平。91.5%的四年级和65.8%的八年级学生绘画创作与表达能力达到中等及以上水平。学生对中国画、民间手工艺、书法等中华优秀传统艺术形式的喜欢程度较高，但对部分民歌、民族乐器、传统美术作品的辨识和鉴赏能力较弱。

《 人民日报 》（ 2020年08月26日 13 版）

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