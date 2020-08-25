首届全国高校教师教学创新大赛将举行 复旦大学承办

人民网北京8月25日电（孙竞）由中国高等教育学会主办的首届全国高校教师教学创新大赛筹备会21日在上海举办。会上，经大赛承办单位高校代表表决，一致同意由复旦大学承办首届全国赛。

复旦大学副校长表示，全国高校教师教学创新大赛为全国高校教师提升教学创新能力、打造一流课程提供了一个很好的契机。复旦大学将与各赛区组委会筹备组牵头高校携手努力，办好首届大赛全国赛。

中国高等教育学会副秘书长王小梅介绍了学会近几年为推进新时代高校教师队伍建设所开展的一系列研究和实践活动，包括《教师法》修订调研工作、新时代教师职业行为十项准则研制、教育部直属高校教师职称评审监管、“高校教师教学发展指数”研发、区域教师教学发展研究院建设等。她指出，大赛是《教育部直属单位三评一竞赛保留项目清单》中唯一一项高校教师教学竞赛活动，希望与会专家集思广益、建言献策、凝心聚力，共同打造一个有价值、有创新、有质量、有影响的大赛。

教育部高等教育司二级巡视员、综合处处长武世兴对大赛提出了四点要求：一是打造一场面向所有教师的教学竞赛，激发每一位教师特别是大牌教授的教学创新兴趣；二是打造一场真正的教学比赛，落实“以学生为中心”，培养学生的素质和能力；三是打造一场真正的创新比赛，面向信息化，面向未来，面向“四新”建设；四是打造一场以赛促改的比赛，推动基层教学组织建设和教师教学能力全面提升。

据悉，首届全国高校教师教学创新大赛计划于今年9月中旬正式发布通知。

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