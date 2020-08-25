原标题：推动幼儿照护事业全面发展 逾千名老师完成“1+X幼儿照护”培训

幼儿突发事故如何应对？如何安排幼儿膳食与营养？近日，国家教育部第三批“1+X幼儿照护”职业技能等级证书第十期师资及考评员培训班在长沙顺利结业，培训人数达1100余人。该培训于7月13日启动，由湖南金职伟业母婴护理有限公司（下简称“金职伟业”）与长沙民政职业技术学院联合举办。

培训会现场

培训会现场

2019年国务院办公厅发布“关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见”，高度重视我国3岁以下婴幼儿照护服务发展情况。2020年2月，教育部发布第三批职业教育培训评价组织和职业技能等级证书名单，金职伟业“幼儿照护”职业技能等级证书位列其中，标志着托育托幼领域有了第一张X证书。

为结合抗疫期间“复产复工复学”特殊形势，金职伟业蹄疾步稳、保质保量，全力推进“1+X幼儿照护”职业技能等级证书师资及考评员培训。培训内容包含幼儿突发事故应对与照护、幼儿膳食与营养、婴幼儿急救护理技术等理论及实操课程，授课者均为相关领域专家、教授，培训结束后全体参训者经统一考试合格，方可获得对应证书。

“1+X幼儿照护”职业技能等级证书师资及考评员培训已吸引来自永州职业技术学院、金华职业技术学院等国内300余所申报“1+X幼儿照护”的职业院校、应用型本科高校教授专家及老师。他们在培训中心共同学习幼儿照护专业理论及实操技能，打通医护、幼教等领域专业壁垒，探讨幼儿照护发展前景与未来。

“通过系列“1+X幼儿照护”师资与考评员培训，全国申报1+X幼儿照护院校教师及考评员的教学能力及实操技能必将得到大幅提升，报考1+X幼儿照护职业技能等级证书的学生也将获得更优质的师资服务。”活动负责人介绍道。

下一步，“1+X幼儿照护”职业技能等级证书师资及考评员培训仍将继续，考核站点和考评站点工作衔接也将全面启动。金职伟业“1+X幼儿照护”职业技能等级证书考评工作将进一步落地至全国各大高职院校及应用型本科高校，助力十余万名院校学生顺利考取资格证书，为推动幼儿照护事业全面发展贡献力量。

(责编：郝孟佳、熊旭)