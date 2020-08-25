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王耀南院士：人工智能为教育变革提供新路径

2020年08月25日15:26  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京8月25日电（孙竞）随着互联网、5G、虚拟现实、人工智能等技术的迅猛发展和组合创新，人类教育迈进“智能时代”的重要当口。由北京师范大学主办的2020全球智慧教育大会20日至22日举行，湖南大学教授、中国工程院院士王耀南分享了智能机器人在教育、医疗、养老等领域的应用情况和未来趋势，并就“人工智能赋能教育”接受了人民网记者的远程采访。

王耀南院士介绍，中国拥有世界上最大规模的教师队伍，总人数超过1600万。同时，中国慕课的数量和应用规模已位居世界第一，拥有超过2亿人次的学习者。知识的获取和传授方式已经发生重要变化，人工智能与教育的深度融合，正推动着智能学伴、虚拟教师等新型角色的产生。

在谈到“人工智能如何赋能教育”，王耀南解释说，人工智能赋能教师，将改变教师角色，促进教学模式从知识传授到知识建构的转变，同时缓解贫困地区师资短缺和资源配置不均的问题；人工智能赋能学校，将改变办学形态，拓展学习空间，提高学校的服务水平，形成更加以学习者为中心的学习环境；人工智能赋能教育治理，将改变治理方式，促进教育决策的科学化和资源配置的精准化，加快形成现代化的教育公共服务体系。

人工智能技术的发展日新月异，对人才培养也是提出了新的要求，为教育变革提供了新路径，挑战与机遇并存。一切的科技进步需要由教育来培养出适合时代发展的创造性人才。”王耀南提到。

智能时代的教育将如何发展？王耀南院士强调，未来教育将更加注重培养学生的创新能力和合作精神，实现更加多元、更加精准的智能导学与过程化评价，促进人的个性化和可持续发展。

“希望我们的教育领域超前识变、积极应变、主动求变，通过多种方式进行理论创新与实践探索，为实现全人类的共同利益贡献力量。”王耀南说。

(责编：郝孟佳、熊旭)
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