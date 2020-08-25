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教材“排毒” 香港教育拨乱反正重要一步

汪灵犀

2020年08月25日08:58  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　近日，香港多个出版社公布新修订的通识教育教科书，删去或修正了错误或具有政治煽动性的内容。共有6家出版社、8套通识教科书发布修订后的勘误表。教材“排毒”，是香港教育走向正轨的重要一步，值得肯定。

　　一直以来，香港通识教育教科书内容存在严重偏颇，成了香港教育的一大痼疾。去年“修例风波”发生后，香港社会要求检视通识教育的呼声不绝于耳。香港教育局和相关出版社接到大量投诉，反映教材充斥偏见，故意制造对立，传播极端思想，甚至沦为反对派的“政治传单”。

　　翻开这些通识课教材不难发现，预设立场和煽动性内容充斥其中。比如刻意放大香港与内地的矛盾，把“驱赶内地游客”等不当行为称为“战斗”，抹黑香港空气污染是因为“内地空气污染物随季风吹到香港”；又如鼓吹暴力违法，宣扬所谓“公民抗命”，鼓动学生用暴力等激进手段表达诉求；再如撕裂国民身份认同，故意将“香港人”与“中国人”对立起来，甚至刊登“《基本法》没有写行政长官要爱国”等令人错愕的谬论。

　　香港开展通识教育的初衷，本是让学生“加深对社会、国家、世界和环境的触觉，培养正面价值观”。何为“正面价值观”？毫无疑问，即教导学生社会所共同遵守的原则和秩序，从而维持社会的稳定与和谐。然而，某些人用“学术自由”“言论自由”等说辞当幌子，在教材中公然教唆价值观正在成型的青少年“暴力抗争”“违法达义”，不仅仅是误人子弟，更是破坏香港社会繁荣稳定的法治基石，这样的行为在任何国家和地区都绝不能容忍。即使在被一些人视为榜样的美国校园，分裂国家、种族歧视、宣扬法西斯等也是绝对的禁区。反观香港，此等公然违背法律道德的歪理谬论竟能假“自由”之名大行其道，不正说明香港教育已经病得不轻，亟待刮骨疗毒么？

　　“毒教材”横行10年，香港通识教育早已泥沙俱下，离成风化人之功效差之千里。如今6家出版社自愿接受教育局专业咨询服务，对教材做出相应调整，不过是对主流民意的积极回应。删去那些偏颇误导内容，加入“违法行为须承担法律刑责”“香港居民是同时认同‘香港人’和‘中国人’的身份”“内地的经济发展蓬勃，为港人提供大量机遇”等内容，是香港教育自我纠偏的一次正面尝试，让通识教育回归教育专业，也是还香港校园一片净土的正向探索，绝非某些人口中所说的“破坏学生自由学习空间”，更不是所谓的“政治审查”。

　　教育乃百年大计。什么样的教育理念、课程和老师，就会教育出什么样的学生，就会塑造出什么样的社会。通识教育既然名为“常识课”，就应该教育香港学生爱国爱港、守法负责，而不是鼓动他们“揽抄”“私了”。漠视法治的结果，是3700多名学生因参与“黑暴”被拘捕，令亲者痛爱者伤；仇视内地的结果，是年轻人宁可在香港“揾唔到食”，也不愿走出去抓住国家发展机遇，错失人生发展的舞台。

　　“毒教材”煽动仇恨、荼毒学子影响之深，到了必须要立刻改变的时候了。如今香港部分年轻人已经“政治上脑”，即使在日常生活中，也容易遇事情绪化、走极端，社会充满戾气。这丝毫无益于香港的社会和谐、经济发展、文明秩序。香港需要的是识大局、有担当、讲公义的新生代接班人。实现这一切，皆需从香港教育改革开始。

　　通识课本“消毒”是一个重要进步，但扭转香港教育乱象仍然前路漫漫，远非已经万事大吉。此次通识教育教科书修订仍有不完善之处。况且，是否换了教科书，那些不讲知识、不谈规律、夹带私货的“黄师”就不再散播偏颇内容了？乌烟瘴气的“香港教育专业人员协会”就不再出来“搅黄”了？未来还有很多工作应该做，也必须要做。

(责编：郝孟佳、熊旭)
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