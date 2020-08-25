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让孝心更细心、更暖心 让爱在家庭中绵延

李远哲

2020年08月25日08:42  来源：人民网－人民日报
 

　　让自己的心更细一点，再微小的关心也能让父母感到欣慰

　　

　　最近一段时间，笔者还在读中学的小表妹，变化让人暖心。趁着暑假，她制订了一份详细的“服务爸妈计划”：学习做饭，每天变着法地做一顿丰盛的营养早餐，让爸妈吃好再去上班。跟着网上的视频学会了肩颈推拿，每天坚持给妈妈揉一揉、按一按。她还细心地给家里的门把手绑上毛巾。笔者问原因，她说爸爸工作太累，午睡就一会，怕不小心推门，门把手撞到墙上声音大，影响爸爸休息……

　　小表妹为照顾好爸妈动脑筋、想办法，这份心意真挚动人。孩子懂事，是因为她明白父母养育自己的不易。在一个家庭里，孩子越能理解家长的付出，就越会懂得幸福生活的珍贵。

　　作为子女，应该体谅父母工作的辛劳，记住爸妈为家庭拼搏的样子。他们或是奋战在救死扶伤的医院，为抢救生命劳累到席地而睡；或是忙碌在教书育人的讲台，为培养学生辛苦备课直至深夜。在嘈杂的车间，在燥热的街头，在狭小的驾驶室，也许都有父母辛劳的身影。为了家庭，父母习惯了承受生活的重担，永远想把子女挡在身后。父母总希望把最好的留给孩子，把最强大的一面展现给孩子。但子女应该知道，在享受爸妈呵护的同时，更要感恩他们的付出。

　　感恩父母，就要学着体贴父母。首先要学会自己的事情自己做，认真完成学业，养成良好的作息习惯，不让爸妈过多地分心、操心。在这个基础上，可以帮着他们分担一些力所能及的家务，比如打扫卫生、整理房间。如果还有时间和精力，还可以试着在生活上照顾他们，比如制订一份营养食谱，在假期、课余，买买菜、下下厨，让爸妈回家就能吃到热乎可口的饭菜；时刻关注天气变化，到了换季的时候提醒他们加减衣物……事情不怕小，让自己的心更细一点，再微小的关心也能让父母感到欣慰。

　　孝顺父母，是中华民族的传统美德和文化基因。感恩父母，是孝心滋养的人生觉悟。我们从小在父母的疼爱中长大，体谅父母、照顾父母是应该承担的责任。理解父母的付出，让孝心更细心、更暖心，让爱在家庭中绵延。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月25日 13 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)
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