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澳门中小学等学校将于9月初开学

2020年08月25日08:40  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　澳门特区政府教育暨青年局24日表示，澳门中小学、幼儿教育和特殊教育学校将于9月初陆续开学，其中逾60%的学校9月1日开学、约15%的学校9月2日开学，其余学校9月3日或以后开学。

　　教青局表示，新学年即将到来，各个学校将配合特区政府的防疫要求，在开学日采取错峰上学安排。教青局将持续通过学校会议和信函与学校保持紧密沟通，学校将做好新学年的准备工作，关注和配合执行校园防疫措施，保持校园清洁卫生。

　　教青局还呼吁家长关注特区政府的防疫措施，密切留意交通和天气情况，以及子女的身体状况，教授子女防疫知识，保持良好卫生习惯。跨境学生须在开学前留意出入境政策，并适时完成核酸检测，为开学做好准备。

　　澳门“暴雨警告信号系统”将于9月1日正式实施，教青局将对应红色或黑色暴雨警告发布停课信息，黄色暴雨警告生效时学校会照常上课。为保障学生的安全，恶劣天气停课期间，学校会保持校园开放，并照顾已到校学生，直至适宜或正常下课的时间，家长无须急于前往学校接回子女（8号或以上风球除外）。

　　幼儿教育学校在疫情之后首次复课。群体生活暂停大半年后，幼儿对校园环境较陌生，幼稚园教职员工将特别关注幼儿的情况，对其进行个人清洁教育，保障幼儿的身体健康。（记者胡瑶）

(责编：郝孟佳、熊旭)
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