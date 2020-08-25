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英国首相呼吁家长9月初“将孩子送回校园”

高天胤 张平

2020年08月25日08:39  来源：中国新闻网
 
原标题：英国首相呼吁家长9月初“将孩子送回校园”

　　英国首相鲍里斯·约翰逊24在其推特账户上发布视频中向学生家长发出呼吁，“在9月初学校重新开学时，把孩子送回教室。”

　　随着新冠病毒“疫情封锁”各项措施的逐步解除，“重开校园”成为英国“社会复苏”的重要举措，英国政府日前颁布规定，中小学生须在9月初返回校园。

　　约翰逊在视频中表示，知道一些家长对送孩子回学校“仍有点担心”，但儿童感染新冠病毒和病情严重的风险“非常非常小”。同时坚称，重返校园对学生们的教育、福利和身心健康至关重要。保障所有学生9月初回到学校安全地学习，是政府“道义上的责任”。

　　约翰逊警告说，如果学生继续远离学校，他们将失去宝贵的人生机会，未来的生活将面临永久性的损害。

　　约翰逊这一立场获得了社会各界的响应。英格兰副首席医务官珍妮·哈里斯(Jenny Harries)当天上午对媒体称，学生患上普通流感或者发生交通事故的风险，都大于在教室里感染新冠病毒的风险。

　　英国学校事务大臣尼克·吉布(Nick Gibb)于当天接受BBC“今日”节目采访时表示，如果家长禁止学生返回学校上学，政府部门将对家长进行经济处罚，尽管这将是“最后的手段”。

　　日前，一项民意调查显示，受访者强烈认为有必要让学生尽快重返课堂。对于“学校与酒吧允许一个开放”的选项，80%的人表示选择学校。((高天胤 张平))

(责编：郝孟佳、熊旭)
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