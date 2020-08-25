北京：筑牢校园疫情常态化防控 “安全网”

8月24日，北京教育学院附属丰台实验学校老师为新学期开学做准备。（新华社记者邢广利/摄）

人民网北京8月25日电（李依环）教学区张贴校园防疫指南，地贴、“一米线”等作为分隔线……8月29日起，北京中小学将陆续迎来新学期。目前各校的开学准备情况如何？24日，人民网记者走进北京教育学院附属丰台实验学校。教室门口，消毒洗手液等防疫物资已摆放整齐；老师们调整了座位间距，为学生设计适当的活动空间，同时注意保持“一米线”安全距离。

将防疫要求落实在校园常态化管理中

8月24日，北京教育学院附属丰台实验学校老师为新学期开学做准备。（李依环/摄）

“此次开学是北京全面恢复教育教学秩序的一项重要工作，各项防疫措施要落实在常态化的校园管理当中。”北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕在调研北京教育学院附属丰台实验学校时指出，这项工作需要基层学校、一线教师发挥创造力，要创新管理方法和手段。

根据北京市教委安排，开学后学生在校园内仍需佩戴口罩。对于这一要求，李奕指出，除了学校防疫的高标准要求，考虑到北京秋季气温变化快，佩戴口罩也可较好预防季节性流感和其他传染病。此外，从教育的特殊性而言，这一举措不单从健康角度出发，也为了引导孩子养成良好的生活习惯和卫生习惯，让“一米线”安全距离深入师生的心中，为孩子一生的健康安全意识奠定基础。

考虑到实际情况，北京教育学院附属丰台实验学校设计了戴口罩的“专门方案”。该校校长郝玉伟介绍，学校每上40分钟课，学生可走到户外摘下口罩透气；在操场上划定了每个班级相对固定的活动区域，不戴口罩进行活动也尽量减少人员聚集和交叉；即便在教室内，如有学生戴口罩感到呼吸不畅，也可到教室后方的窗户处摘掉口罩透透气。

郝玉伟表示，作为一所九年一贯制公立学校，学校不仅成立了疫情防控工作领导小组，全面组织指导、协调学校各部门的疫情防控、教育教学工作。同时成立了督查纪检领导小组，以专项督查的方式，不定期、不定时、不定点对学校工作进行全方位督查，全程、精准、有效督查，促进各防疫组守责担责尽责。

以学生为中心全面恢复各项工作

对于新学期的教育教学，李奕强调，要以学生为中心全面恢复各项工作，尽快让孩子恢复和适应回归校园的生活状态。据悉，开学初期，北京中小学将以适应性教学为主，不会安排摸底测验。通过开学第一课等方式，引导学生适应线上线下融合教学模式，帮助他们找回返校学习状态。

“此次秋季开学最核心的，是要让孩子尽快习惯生活节奏和作息时间，以及恢复到集体生活和新的防疫要求下的学校管理。”李奕接受采访时谈到，开学初期阶段，恢复学生的学习状态和精神面貌是第一位的。

疫情防控常态化背景下，开学后，师生健康数据的台账建立与学生单元管理的轨迹留存工作，相较以往有了更高要求。据悉，北京教育学院附属丰台实验学校将采取单元式的管理模式，即以班级和年级为单元，尽量减少跨年级或人群交叉，尽量做到学习、生活空间相对固定，接触人员清楚。一旦出现异常情况，可以快速进行隔离和轨迹追踪、确定边界。

此外，北京教育学院附属丰台实验学校教学主任王若愚介绍，目前学校已经制定了线上、线下的教学计划和课堂设计以及具体的应急预案，一旦出现疫情反弹或有部分学生需要居家学习时，可实现线上线下课程随时切换，保证学生学习不掉线。

上好干部教师、家长、学生的“开学第一课”

每年的开学典礼、"开学第一课"，是新学期开启的重要仪式。今年，北京市大部分学校将采用线上和线下相结合的方式举行开学典礼。“开学第一课”内容将聚焦新冠肺炎疫情的防控知识、抗疫优秀事迹的宣传引导、加强爱国主义教育、培养良好的卫生健康习惯等。

李奕接受采访时表示，对于新学期的开学典礼和开学第一课，北京今年都有特殊要求和设计。例如，除了学生的“开学第一课”外，许多干部教师本周起已经开始研讨，对于新学期有哪些新特点、如何迎接学生返校等，都将制定具体方案。同时，还要特别开好第一次“家长会”，提前沟通学生的防疫、心理、学习等方面要做好哪些工作等。

作为干部教师代表，王若愚本周也上了一堂“开学第一课”。这是北京市丰台区组织的为期3天、1600人线上线下参与的暑期干部培训，围绕“后疫情时代背景下的学校治理”等主题，引导教师深入思考非常态化下的学校治理，提高学校管理应对水平和能力。

“今年我校‘开学第一课’主要从两个角度作了认真准备。”王若愚谈到，一方面是德育的角度，包括爱国主义教育、疫情防控知识普及、安全演练、心理疏导、主题班会等五个模块。另一方面是从学科的角度，每个学科开学第一课不是直接讲教材上的内容，而是引导孩子们先进行线上、线下学习方式的总结，以适应性教学为主，在初期放缓学生进入学习的节奏。

(责编：李依环、熊旭)