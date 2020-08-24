2020全球智慧教育大会在北京师范大学举行 

人民网北京8月24日电（孙竞）“2020全球智慧教育大会”20日至22日在北京举行，会议围绕人工智能对未来教育的影响和挑战等前沿议题展开深入研讨。

北京师范大学校长董奇在致辞中说，以人工智能为代表的新一代信息技术正在重新定义人类的知识和能力价值。未来的教育将以人工智能等信息技术为支撑，开启智慧教育的新阶段。北京师范大学正在开展“教育教学大讨论”，着力探索“互联网+教育”的发展路径，打造教师教育新模式，建设智能时代教师队伍，推动教育系统性变革。

中国工程院院士赵沁平表示，作为智慧教育重要的支持技术，虚拟现实技术对现有技术的颠覆性将催生新的教育教学方法和模式，VR＋AI有可能成为终极性的教育技术，对未来教育产生深刻的影响。他希望科技界和教育界能携手开启“虚拟现实＋教育”这一新的研究方向，共同推动智慧教育的发展，培养面向未来的创造性人才。

中国联合国教科文组织全委会秘书长秦昌威指出，集成人工智能的线上教育极大降低了疫情中教育的损失，前所未有的大规模线上教学创新案例为探索未来教育发展打开了一扇大门，网络教育和人工智能教育应用使优质教育资源在全球范围的共享成为可能，为解决全球教育问题开拓了新渠道。

在20日开幕式上，由联合国教科文组织教育信息技术研究所（UNSECO IITE）、英联邦学习共同体（COL）、国际教育技术协会（ISTE）、俄罗斯国家研究型国立研究大学暨高等经济大学（HSE）和北京师范大学（BNU）联合发起的“国家智慧教育战略联合研究计划”发布。

北京师范大学智慧学习研究院院长、互联网教育智能技术及应用国家工程实验室主任黄荣怀教授表示，计划旨在研究未来教育的主要问题和趋势，探索信息技术与教育融合的解决方案，以确保包容和公平的优质教育，为所有人提供终身学习的机会。该计划前两年的研究包括五个项目：面向未来教育的教育信息化政策评估、国家层面的智慧教育技术框架、国家智慧教育指数（评价与监测）、智慧学习的国家公共服务体系、智慧校园的技术与标准。

据悉，本次会议由北京师范大学主办，北京师范大学智慧学习研究院、中国教育与社会发展研究院、中国基础教育质量监测协同创新中心、互联网教育智能技术及应用国家工程实验室联合承办。

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