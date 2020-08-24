报告显示:超4成四年级、八年级学生完成家庭作业时间超标

人民网北京8月24日电（孙竞）“超过四成四年级、八年级学生完成学校老师布置的全部家庭作业时间超标，两成四年级学生仅完成学校老师布置的语文作业就超过了国家规定的家庭作业总时间。”

日前，教育部基础教育质量监测中心发布《2019年国家义务教育质量监测——语文学习质量监测结果报告》和《2019年国家义务教育质量监测——艺术学习质量监测结果报告》，公布上述情况。报告同时显示，班主任工作时间长、教学任务重、非教育教学性事务干扰大，减负愿望强烈。

本次监测在全国31个省（区、市）及新疆生产建设兵团抽取了331个样本县（市、区）、4097所小学和2522所初中，对116578名四年级学生和79086名八年级学生进行了现场测试，对6611名中小学校长，47334名语文、艺术教师开展了问卷调查。

根据教育部等九部门《中小学生减负措施》要求，三至六年级书面家庭作业完成时间不得超过 60 分钟，初中不得超过 90 分钟。

监测结果显示，41.2%的四年级学生和 54.9%的八年级学生周一至周五平均每天完成学校老师布置的全部家庭作业时间超标，与 2016 年相比，四年级增加了 2.9 个百分点，八年级降低了 4.1 个百分点。另外，20.6%的四年级学生和7.0%的八年级学生周一至周五仅完成学校老师布置的语文作业时间就超过国家规定的家庭作业总时间。

记者注意到，去年 12 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于减轻中小学教师负担进一步营造教育教学良好环境的若干意见》指出，要牢固树立教师的天职是教书育人的理念，切实减少对中小学校和教师不必要的干扰，把宁静还给学校，把时间还给教师。

报告显示，四年级、八年级班主任平均每天在校时间分别为 10.03 小时、11.48 小时。四年级、八年级班主任平均每天用于各类非教学性事务工作（学校管理工作、完成各类检查、考核、评估等活动，与教育教学科研无关的社会性事务及其他工作）的时间分别为 3.68 小时、3.53 小时，班主任中的语文教师该类工作时间更长一些，分别为 3.72 小时、3.70 小时。

根据调查结果，四年级、八年级班主任最希望减轻的工作负担居于前三位的均是“迎接检查、评估”（比例分别为 57.7%、60.6%），“完成各级各类非教学类学习任务”（比例分别为 55.0%、58.0%），“完成各级各类书面材料、填写表单、统计数据”（比例分别为 53.3%、53.6%）。

值得关注的是，四年级、八年级班主任平均每天用于备课的时间仅为1.49小时和1.74小时，用于提高专业化水平的时间仅为 0.76 小时和 0.75 小时。39.5%的四年级班主任和 48.0%的八年级班主任表示备课的时间完全不够或不太够，53.5%的四年级班主任和 64.9%的八年级班主任表示提高专业化水平（教研、培训、进修、继续教育等）的时间完全不够或不太够。

班主任中的语文教师备课和提高专业化水平时间更为不足，41.6%的四年级和 52.7%的八年级班主任中的语文教师表示备课的时间完全不够或不太够，55.4%的四年级和 70.2%的八年级班主任中的语文教师表示提高专业化水平的时间完全不够或不太够。

(责编：孙竞、熊旭)