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赵沁平院士：“VR＋AI”将深刻影响未来教育

2020年08月24日09:36  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京8月24日电（孙竞）随着互联网、5G、虚拟现实、人工智能等技术的迅猛发展和组合创新，人类教育迈进“智能时代”的重要当口。由北京师范大学主办的2020全球智慧教育大会20日至22日举行，北京航空航天大学教授、中国工程院院士赵沁平通过视频致辞，并接受了人民网记者的远程采访。

赵沁平院士指出，作为智慧教育重要的支持技术，虚拟现实技术具有沉浸感、交互性、构想性和智能化的特征，其对现有技术的颠覆性将催生新的教育教学方法和模式。

谈到“虚拟现实技术在教育中的应用”时，赵沁平院士表示，教育是虚拟现实技术非常重要的应用领域。VR可以实现任何设想的教育教学环境，使学习者沉浸式体验学习对象和教学过程。

赵沁平院士介绍，VR和AI技术有着天然的关系，并呈现出“你中有我、我中有你”的融合发展趋势，从而有力地催生类人助教，促进高阶的探究式、自适应学习，拓展智慧教育场景应用，推动智慧教育的不断发展与深化。

“我个人认为，VR＋AI有可能成为终极性的教育技术，将对未来教育产生深刻的影响。” 赵沁平院士说。

在谈到“智能技术与教学之间的关系”时，赵沁平院士强调，虚拟现实、人工智能等只是技术，实现的是教学辅助，不可能、也不应该完全取代教师教学。教育的主体部分“传道、授业、解惑”，以及批判、创新思维的培养，核心内容是需要人对人，而不是机器对人完成的。

他建议，要加强人工智能、虚拟现实等应用于教育教学的相关研究，关注人工智能和虚拟现实环境对学生身心的影响和对社会的影响。希望教育、人文社科领域的专家与科技界人士携手合作，研究“人工智能、虚拟现实＋教育”，共同推动智慧教育的发展，培养面向未来的创新性人才。

(责编：孙竞、熊旭)
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