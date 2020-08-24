张军院士：“五维教育”将推动新时代教育生产力的变革

人民网北京8月24日电（孙竞 沈阳）“建设智慧社会，智慧教育的发展不可或缺。我们需要审视从‘有学上’向‘上好学’转变的教育新矛盾，体验智能技术重构的教学新环境和新方式，从智慧社会发展整体视角和框架出发，思考未来教育。” 张军院士在接受人民网记者采访时表示。

在20日举办的2020全球智慧教育大会上，中国工程院院士、北京理工大学校长张军提出，以智慧、互联为理念，基于智联网技术框架重塑“人机物环”关系，通过“智联教室”建设打通空间、时间、知识之间的壁垒，形成三维空间与时间及知识两个维度协同融合的“五维教育”，将推动构建以人为中心的教育生产关系，推动新时代教育生产力的变革，释放教育潜能，实现学生和教师“有价值的成长”。

张军院士表示，纵观从农业社会的私塾到工业社会的学校，再到信息社会的规模化学校，教育以“空间缩短”为特征演进变革。在人工智能时代，教育内涵向内容精准化、学习自主化、教学交互化方向发展，AI赋能教育呈现出从空间维度向全方位以人为本发展的趋势。

“传统教育体系中，教师、学生、知识、平台为要素的教育生产模式与新生产力要素间的不协调，催生了新时代教育生产关系的变革——以‘人’为中心，信息技术、知识、学习空间协同重构，形成了新的教育生产关系。” 张军院士向记者介绍。

谈到“五维教育”的核心，张军院士解释，五维教育将空间三维、时间一维、知识一维融合贯通，推动传统教室到智慧教室再到智联教室的更迭衍新。其核心引擎是覆盖感知、网络、计算和服务的智联网技术，通过多元全面持续的协同感知、多尺度超带宽的泛在网络、知识自主驱动的智能计算、多元个性精准的智慧服务，实现从信息到知识、从知识到智慧的教育生产新模式。

在这一模式变革进程中，将产生哪些影响？张军院士认为，将引导学校和教师进行适用于虚拟学习空间与传统课堂融合环境的教学方法创新。

“通过多元数据积淀挖掘，支撑‘教学练评测’全链条计算，利用人工智能等新技术，破解班级授课制下的因才施教难题、支持面向学生探究能力和问题解决能力培养的项目制教学、网络空间教学、异地同步教学、双主教学模式、翻转课堂、校园在线课程、基于设计的学习、引导式移动探究、协同知识建构、能力引导式学习等。”张军院士说。

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