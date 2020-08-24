北京市教委：60余万京外大学生返校需做核酸检测

人民网北京8月24日电 新学期即将开始，北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕23日做客“你好！新学期”直播节目时表示，新学期开学是正式的全面恢复教育教学，此次全学段开学，开学时间并非“一刀切”，而是错峰、错时段进行，按照先大学、中学，后小学；先起始年级、毕业年级，后其他年级的顺序梯次开学。李奕介绍，将有60余万大学生从外地返京上学，返京返校的每一位京外学生都需要做核算检测，检测费用由学校承担。

开学后学生进校园仍需戴口罩

针对开学后学生进校园是否需要戴口罩的问题，李奕表示，在整体的疫情防控常态化过程中，学生群体和学校环境还是有其特殊性的，因为学生们要聚集在一起学习、生活，所以相应的防控措施应该比社会的其他群体更严格一些。还要考虑到学校环境的特殊性、北京有疫情反弹的经历。此外，北京进入秋季，气温变化非常快，流感高发期即将到来，佩戴口罩可以预防季节性流感和其他传染病。所以此次秋季开学，北京的大中小学生在校期间仍需坚持佩戴口罩。

李奕说，现在要求孩子们进校园戴口罩，也是在引导他们学会“带”口罩。当疫情发展形势进一步向好时，学生上学也要养成携带口罩的习惯。“学校要让孩子们养成良好的生活习惯和健康习惯，当人员比较聚集的时候，环境不太好的时候，学生会主动掏出小口罩戴上。”

要求学生在校园内坚持戴口罩，并非要求学生从早到晚一直佩戴。李奕提到，学生在户外活动不聚集、不接触的前提下，可以不戴口罩。幼儿园采取全封闭式管理，孩子年龄较小，入园后不必佩戴口罩，但教职员工需要全程佩戴口罩。

60余万返京返校大学生需核酸检测

李奕介绍，新学年开学，将有60余万大学生从外地返京上学，8月31日到9月6日是返校高峰期，约20万人将在这周返校，最高单日返校人数将达5万人。

李奕强调，考虑到目前全国的整体防疫形势，特别是还有部分地区存在个别的疫情反弹情况，返京返校的每一位京外学生都需要做核算检测，检测费用由学校承担。如学生所在地不具备核酸检测条件，可先持健康“绿码”返京，入住学校健康观察点，待核酸检测阴性后转入正常学习生活。此外，考虑到疫情防控的需要，送新生入学的家长不能入校。

全面恢复教育教学 放寒假时间统一

李奕介绍，目前，北京没有统一要求中小学生在开学前14天不得离京，只要做好14天健康检测和准备工作就好。他建议家长，开学在即，应尽早带孩子回北京适应气候和开学后的学习生活节奏。

中小学各年级的课程也将在空中课堂同步上线，线上线下同步进行。一旦疫情出现反弹或有学生需要居家学习，线上线下课程也可随时切换。同时，学生食堂就餐、图书馆借阅等都将恢复正常状态。

“新学期开学是正式的全面恢复教育教学，是恢复到正常的状态。”但李奕也强调，不同课程的实现形式上可能会有新的防疫要求。比如社会实践类活动，需要集体外出的活动在开学初期会改为线上线下结合的方式。校内的体育课、实验课都要开启。新学期，将会以班级和年级为单元，便于学校实现溯源。一旦出现异常情况，可以快速找到源头并划分清楚边界。但“单元式”管理不会影响课程，不会影响高中走班教学。

针对学生关注的国庆中秋假期能否离校出行的问题，李奕表示，目前的安排只是针对开学整体安排，9月7日完成返校工作后，将运行三周再结合整体情况确定小长假具体安排。

此外，李奕提到，虽然新学期错峰开学，但是中小学生放寒假的时间是统一的，目前新学年的校历已经公布。

(责编：郝孟佳、熊旭)