人民网>>教育>>滚动新闻

北京市教委：60余万京外大学生返校需做核酸检测

2020年08月24日10:22  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京8月24日电 新学期即将开始，北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕23日做客“你好！新学期”直播节目时表示，新学期开学是正式的全面恢复教育教学，此次全学段开学，开学时间并非“一刀切”，而是错峰、错时段进行，按照先大学、中学，后小学；先起始年级、毕业年级，后其他年级的顺序梯次开学。李奕介绍，将有60余万大学生从外地返京上学，返京返校的每一位京外学生都需要做核算检测，检测费用由学校承担。

开学后学生进校园仍需戴口罩

针对开学后学生进校园是否需要戴口罩的问题，李奕表示，在整体的疫情防控常态化过程中，学生群体和学校环境还是有其特殊性的，因为学生们要聚集在一起学习、生活，所以相应的防控措施应该比社会的其他群体更严格一些。还要考虑到学校环境的特殊性、北京有疫情反弹的经历。此外，北京进入秋季，气温变化非常快，流感高发期即将到来，佩戴口罩可以预防季节性流感和其他传染病。所以此次秋季开学，北京的大中小学生在校期间仍需坚持佩戴口罩。

李奕说，现在要求孩子们进校园戴口罩，也是在引导他们学会“带”口罩。当疫情发展形势进一步向好时，学生上学也要养成携带口罩的习惯。“学校要让孩子们养成良好的生活习惯和健康习惯，当人员比较聚集的时候，环境不太好的时候，学生会主动掏出小口罩戴上。”

要求学生在校园内坚持戴口罩，并非要求学生从早到晚一直佩戴。李奕提到，学生在户外活动不聚集、不接触的前提下，可以不戴口罩。幼儿园采取全封闭式管理，孩子年龄较小，入园后不必佩戴口罩，但教职员工需要全程佩戴口罩。

60余万返京返校大学生需核酸检测

李奕介绍，新学年开学，将有60余万大学生从外地返京上学，8月31日到9月6日是返校高峰期，约20万人将在这周返校，最高单日返校人数将达5万人。

李奕强调，考虑到目前全国的整体防疫形势，特别是还有部分地区存在个别的疫情反弹情况，返京返校的每一位京外学生都需要做核算检测，检测费用由学校承担。如学生所在地不具备核酸检测条件，可先持健康“绿码”返京，入住学校健康观察点，待核酸检测阴性后转入正常学习生活。此外，考虑到疫情防控的需要，送新生入学的家长不能入校。

全面恢复教育教学 放寒假时间统一

李奕介绍，目前，北京没有统一要求中小学生在开学前14天不得离京，只要做好14天健康检测和准备工作就好。他建议家长，开学在即，应尽早带孩子回北京适应气候和开学后的学习生活节奏。

中小学各年级的课程也将在空中课堂同步上线，线上线下同步进行。一旦疫情出现反弹或有学生需要居家学习，线上线下课程也可随时切换。同时，学生食堂就餐、图书馆借阅等都将恢复正常状态。

“新学期开学是正式的全面恢复教育教学，是恢复到正常的状态。”但李奕也强调，不同课程的实现形式上可能会有新的防疫要求。比如社会实践类活动，需要集体外出的活动在开学初期会改为线上线下结合的方式。校内的体育课、实验课都要开启。新学期，将会以班级和年级为单元，便于学校实现溯源。一旦出现异常情况，可以快速找到源头并划分清楚边界。但“单元式”管理不会影响课程，不会影响高中走班教学。

针对学生关注的国庆中秋假期能否离校出行的问题，李奕表示，目前的安排只是针对开学整体安排，9月7日完成返校工作后，将运行三周再结合整体情况确定小长假具体安排。

此外，李奕提到，虽然新学期错峰开学，但是中小学生放寒假的时间是统一的，目前新学年的校历已经公布。

(责编：郝孟佳、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

官方回应“高考满分作文”争议 停止涉事教师参加评卷工作 日前，网上流传今年浙江省高考评卷满分作文《生活在树上》及专家点评，引发网民热议。浙江省教育考试院发布关于浙江省高考作文评卷相关情况的通报。 【详细】

原创报道|

中国职教学会成立微电子技术专业委员会 陈锋任主任 为直面人才短缺、人才技术技能储备不足等产业发展难题，使集成电路产业成为引领新一轮科技革命和技术变革的关键力量。中国职业教育学会成立微电子技术专业委员会。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved