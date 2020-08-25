人工智能如何助力未来教育？四位院士共绘新蓝图

人民网北京8月24日电（孙竞 沈阳）随着互联网、5G、虚拟现实、人工智能等技术的迅猛发展和组合创新，人类教育迈进“智能时代”的重要当口。探索智能技术如何助力教育公平与人的个性化成长，既是科技界和教育界肩负的时代使命，也是全人类共同面对的重大问题，具有非常重要的意义。20日至22日，在北京师范大学主办的2020全球智慧教育大会上，赵沁平、邬贺铨、张军、王耀南四位院士，以各自专业在教育场景中的应用出发，从不同维度共话智慧教育未来，并就相关问题接受了人民网记者的采访。

赵沁平院士：人工智能不应完全取代教师教学

北京航空航天大学教授、中国工程院院士赵沁平表示，作为智慧教育重要的支持技术，虚拟现实VR技术以计算机技术为核心，结合其他相关科学技术，致力于生成一个与现实世界在视、听、触觉等方面高度近似的数字化环境，人们可以通过一些设备与数字化环境进行交互，产生亲临现实世界的体验。

“VR有4个特征，即沉浸感、交互性、构想性和智能化，这些特征使VR对现有技术形成了一定的颠覆性，将重塑我们的未来。我个人认为，VR＋AI有可能成为终极性的教育技术，将对未来教育产生深刻的影响。”赵沁平说。

他同时提醒，虚拟现实、人工智能等只是技术，实现的是教学辅助，不可能也不应该完全取代教师教学。教育的主体部分“传道、授业、解惑”以及批判、创新思维的培养，核心内容是需要人对人。因此，要加强人工智能、虚拟现实等应用于教育教学的相关研究，关注人工智能和虚拟现实环境对学生身心的影响和对社会的影响。

邬贺铨院士：5G将为教育提供更优质的应用服务

中国工程院院士邬贺铨介绍，疫情期间的政企校协同，成功实践了大批云上教学的优秀案例。5G与大数据、人工智能的结合带来的教学内容高度定制化，解决了教育内容缺乏定制化和娱乐内容缺乏系统化的弊病，把各种知识点进行分解，制作成精良的模块并存储于云端。随着终身教育理念的日益普及和落地，5G将以其显著优势为教育全生命周期提供更优质的应用服务。

邬贺铨表示，5G+教育同时也面临诸多挑战。5G终端以及AR/VR可穿戴设备成本仍然较高，难以普及；适应并体现5G特点的课件还很少；5G+教育对师资提出了新的要求。此外，值得关注的是5G带来良好的学习体验同时，也要避免青少年过度沉溺于5G娱乐体验。

邬贺铨提出，产业向数字化、网络化和智能化的转型，对高技术人才的数量与质量都提出更高的要求，新时期需要改革人才培养模式。同时，新技术的应用会增加新的就业岗位，但原有的一些岗位会消失或减少，就业发生结构性变 化，需要加强继续教育适应知识更新与人员转岗。

张军院士：“五维教育”将推动新时代教育生产力的变革

中国工程院院士、北京理工大学校长张军认为，建设智慧社会，智慧教育的发展不可或缺。我们需要审视从“有学上”向“上好学”转变的教育新矛盾，体验智能技术重构的教学新环境和新方式，从智慧社会发展整体视角和框架出发，思考未来教育。

“进入万物感知、万物互联、万物群智的智慧社会，泛在的教育信息网络、智能化的教育基础设施、普惠的教育公共服务和精细化的教育治理体系，将从三维空间、时间和知识五个维度深度融合，重塑智慧教育生态。”张军说。

张军提到，以智慧、互联为理念，基于智联网技术框架重塑“人机物环”关系，通过“智联教室”建设打通空间、时间、知识之间的壁垒，形成“五维教育”，将推动构建以人为中心的教育生产关系，推动新时代教育生产力的变革，释放教育潜能，实现学生和教师“有价值的成长”。

王耀南院士：人工智能为教育变革提供新路径

湖南大学教授、中国工程院院士王耀南指出，人工智能技术的发展日新月异，对人才培养也是提出了新的要求，为教育变革提供了新路径，挑战与机遇并存。

王耀南谈到，人工智能赋能教师，将改变教师角色，促进教学模式从知识传授到知识建构的转变，同时缓解贫困地区师资短缺和资源配置不均的问题；人工智能赋能学校，将改变办学形态，拓展学习空间，提高学校的服务水平，形成更加以学习者为中心的学习环境；人工智能赋能教育治理，将改变治理方式，促进教育决策的科学化和资源配置的精准化，加快形成现代化的教育公共服务体系。

“希望我们的教育领域超前识变、积极应变、主动求变，通过多种方式进行理论创新与实践探索，为实现全人类的共同利益贡献力量。”王耀南说。

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