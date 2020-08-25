人民网>>教育>>滚动新闻

人工智能如何助力未来教育？四位院士共绘新蓝图

2020年08月25日16:53  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京8月24日电（孙竞 沈阳）随着互联网、5G、虚拟现实、人工智能等技术的迅猛发展和组合创新，人类教育迈进“智能时代”的重要当口。探索智能技术如何助力教育公平与人的个性化成长，既是科技界和教育界肩负的时代使命，也是全人类共同面对的重大问题，具有非常重要的意义。20日至22日，在北京师范大学主办的2020全球智慧教育大会上，赵沁平、邬贺铨、张军、王耀南四位院士，以各自专业在教育场景中的应用出发，从不同维度共话智慧教育未来，并就相关问题接受了人民网记者的采访。

赵沁平院士：人工智能不应完全取代教师教学

北京航空航天大学教授、中国工程院院士赵沁平表示，作为智慧教育重要的支持技术，虚拟现实VR技术以计算机技术为核心，结合其他相关科学技术，致力于生成一个与现实世界在视、听、触觉等方面高度近似的数字化环境，人们可以通过一些设备与数字化环境进行交互，产生亲临现实世界的体验。

“VR有4个特征，即沉浸感、交互性、构想性和智能化，这些特征使VR对现有技术形成了一定的颠覆性，将重塑我们的未来。我个人认为，VR＋AI有可能成为终极性的教育技术，将对未来教育产生深刻的影响。”赵沁平说。

他同时提醒，虚拟现实、人工智能等只是技术，实现的是教学辅助，不可能也不应该完全取代教师教学。教育的主体部分“传道、授业、解惑”以及批判、创新思维的培养，核心内容是需要人对人。因此，要加强人工智能、虚拟现实等应用于教育教学的相关研究，关注人工智能和虚拟现实环境对学生身心的影响和对社会的影响。

邬贺铨院士：5G将为教育提供更优质的应用服务

中国工程院院士邬贺铨介绍，疫情期间的政企校协同，成功实践了大批云上教学的优秀案例。5G与大数据、人工智能的结合带来的教学内容高度定制化，解决了教育内容缺乏定制化和娱乐内容缺乏系统化的弊病，把各种知识点进行分解，制作成精良的模块并存储于云端。随着终身教育理念的日益普及和落地，5G将以其显著优势为教育全生命周期提供更优质的应用服务。

邬贺铨表示，5G+教育同时也面临诸多挑战。5G终端以及AR/VR可穿戴设备成本仍然较高，难以普及；适应并体现5G特点的课件还很少；5G+教育对师资提出了新的要求。此外，值得关注的是5G带来良好的学习体验同时，也要避免青少年过度沉溺于5G娱乐体验。

邬贺铨提出，产业向数字化、网络化和智能化的转型，对高技术人才的数量与质量都提出更高的要求，新时期需要改革人才培养模式。同时，新技术的应用会增加新的就业岗位，但原有的一些岗位会消失或减少，就业发生结构性变 化，需要加强继续教育适应知识更新与人员转岗。

张军院士：“五维教育”将推动新时代教育生产力的变革

中国工程院院士、北京理工大学校长张军认为，建设智慧社会，智慧教育的发展不可或缺。我们需要审视从“有学上”向“上好学”转变的教育新矛盾，体验智能技术重构的教学新环境和新方式，从智慧社会发展整体视角和框架出发，思考未来教育。

“进入万物感知、万物互联、万物群智的智慧社会，泛在的教育信息网络、智能化的教育基础设施、普惠的教育公共服务和精细化的教育治理体系，将从三维空间、时间和知识五个维度深度融合，重塑智慧教育生态。”张军说。

张军提到，以智慧、互联为理念，基于智联网技术框架重塑“人机物环”关系，通过“智联教室”建设打通空间、时间、知识之间的壁垒，形成“五维教育”，将推动构建以人为中心的教育生产关系，推动新时代教育生产力的变革，释放教育潜能，实现学生和教师“有价值的成长”。

王耀南院士：人工智能为教育变革提供新路径

湖南大学教授、中国工程院院士王耀南指出，人工智能技术的发展日新月异，对人才培养也是提出了新的要求，为教育变革提供了新路径，挑战与机遇并存。

王耀南谈到，人工智能赋能教师，将改变教师角色，促进教学模式从知识传授到知识建构的转变，同时缓解贫困地区师资短缺和资源配置不均的问题；人工智能赋能学校，将改变办学形态，拓展学习空间，提高学校的服务水平，形成更加以学习者为中心的学习环境；人工智能赋能教育治理，将改变治理方式，促进教育决策的科学化和资源配置的精准化，加快形成现代化的教育公共服务体系。

“希望我们的教育领域超前识变、积极应变、主动求变，通过多种方式进行理论创新与实践探索，为实现全人类的共同利益贡献力量。”王耀南说。

(责编：孙竞、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

北京市教委：60余万京外大学生返校需做核酸检测 新学期即将开始，将有60余万大学生从外地返京上学，返京返校的每一位京外学生都需要做核算检测，检测费用由学校承担。 【详细】

原创报道|

超4成四年级、八年级学生完成家庭作业时间超标 报告显示，班主任工作时间长、教学任务重、非教育教学性事务干扰大，减负愿望强烈。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved