原标题：步步领先变为步步入坑？早教英语“抢跑”背后乱象多

家有孩童，谁也躲不过早教的诱惑。近两年，早教英语培训机构在各大城市遍地开花。其中号称“国际背景”的早教英语课程价高动辄上万元，仍旧被部分年轻父母追捧。幼儿如何接受早教英语，到底能教给孩子什么？记者近日深入早教英语培训机构进行调查。

没有最小，只有更小，早教英语成“新时尚”

“早教英语全球同步”“婴幼儿时期是接受早教英语的黄金阶段”“我们是英国皇室授勋表彰的早教英语”……在很多城市的商圈和主路段，经常会遇到早教英语培训机构类似“洗脑”式的推销，并受到部分年轻父母的热捧。

记者走访发现，目前早教英语培训机构招收的学员年龄不断下探，很多不到两岁的孩子已经开始加入英语培训行列，且这些英语培训课程价格不菲，一年学费少则几千元，多则上万元。

记者来到甘肃兰州夏恩早教英语培训机构了解相关课程情况，负责咨询的工作人员马千里告诉记者：“课程按照宝宝年龄分成不同阶段，如果是3岁之内的宝宝，共有50节课，一周两次课，一节课45分钟，一学年的费用为1.3万元，一节课价格约为260元。要是一对一私教课会更贵一些。”

“高大上”的课程下，却是内容的空壳化。在走访中，记者发现早教英语的教材资料“五花八门”，不少机构都宣称，自己的教材是英美某著名教育机构编纂，但内容主要是让孩子学会打招呼和简单的单词练习，设置的教学游戏也大同小异。

早在宝宝几个月时，山西太原市民刘慧就趁着某幼儿英语培训机构做活动，给孩子报了两年课程。等到孩子两岁时，正式开始了英语培训。“第一年是亲子课，内容很简单，本以为到了第二年孩子能学更多东西，没想到还是在重复前一年的内容。”刘慧觉得这纯粹是在浪费钱，“孩子现在会说的单词基本都是自己在家教的。”

兰州家长马立邦说：“孩子两岁半报了早教英语小班课，上了两周哭了两周，培训机构的老师太年轻，都不知道哄孩子还谈什么教学效果呢？”

教师资质成谜，换洋外教如同“走马灯”

记者采访发现，不少早教英语培训机构都将外教授课作为噱头，而来自欧美等国家、形象好的外教更会被当成机构招牌来吸引家长。然而，这些外教资质不一，且更换频繁，对于其更深背景，家长更是无从知晓。

按照规定，受聘于中国境内教育机构工作的外籍教师，除了身体健康、无犯罪记录外，还必须具有大学学士以上学位和两年以上相关工作经历，或具有国际认可的专业教师资格证书，并在省级人社部门取得外国专家证和由省出入境管理部门颁发的外国人员就业证，才有资质任教。

兰州一位早教英语培训机构知情人告诉记者，市场上真正持有工作签证的外教很少，大部分是持旅游签证且此前从未从事过教学工作。而培训机构在介绍时，一般会模糊外教身份。“我们有一位女外教对外称来自英国，实际她只是在英国留过学。我们担心家长有意见，一般会模糊外教具体背景。很多家长听不出口音，看到是外教就行。”

外教资质成谜，也体现在外教更换频繁上。太原市一位家长反映，自己最初带孩子试听，讲课的是位来自加拿大的外教，但很快就离开了。之后外教换得特别勤，一年换了4位。机构负责人解释说，是外教的签证到期了。

“有的外教还打着鼻环。”有家长反映，“形象不佳的外教，孩子会有抵触心理，上课会觉得害怕，非要父母陪着，说可以保护自己。”兰州一业内人士透露，早教英语不仅涉及英语培训，而且涉及早教内容，早教英语培训机构的教师还应持有幼师资格证书，但大部分此类从业者什么证书都没有，很难保证教师都具备专业的从业素质。

早教英语行业处在“幼儿期”，监管空白应尽快填补

相关人士认为，目前早教英语行业市场处于混乱期，相应的教材、师资等方面缺少标准，在监管方面尚处空白。

记者调查发现，目前涉及早教英语培训机构多以教育培训中心、教育咨询公司名义在工商部门注册后进行商业运营，工商部门无法对此类机构的办学标准、师资准入、监督考核做出客观评价，而教育部门没有相关审批权，更是没有权限进行管理，导致此行业陷入“几不管”的空白地带。

山西省太原市第十二中教研室副主任孟娟表示，国际化英语教学有利于儿童在语言学习和思维视野方面的发展，前提是外教需要有合格的资质和相关教育背景。若是聘请一些“来路不明”的外教作为早教英语培训机构的牟利噱头，甚至所采用的教材不科学、不正规，都不利于孩子进行系统英语学习，教学效果会大打折扣。

“早教英语的目的是为了让孩子更好地成长，如果一定要在入学前教孩子什么，应该是自理能力、学习及行为习惯、社会适应能力等，学会符合孩子成长规律的知识。”兰州大学高等教育研究院副教授王茜表示。

王茜建议，相关部门应当加强外籍专家就业平台建设，一方面为拥有专业技能的人才创造便利条件，更好满足外语培训等行业的巨大需求；另一方面早教机构的规范化归根结底离不开法律的约束，尽快完善相关法律法规，加强早教英语市场监管力度，才能逐步解决问题。（新华社记者白丽萍、王菲菲）

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