规范发展儿童零食市场 确保儿童食品安全

确保儿童零食安全，需要多措并举综合施策。应及时制定出台、修订完善相关法律、规章、标准等，同时加大执法检查力度

时下，为了获取更大利润，一些商家瞄准儿童零食市场，推出一些所谓的“新型儿童零食”，这些食品往往高油高糖、添加剂过多。如何买到健康、安全的儿童零食，成为一些家长的烦心事。

日前，由中国副食流通协会等联合发布的《儿童零食通用要求》行业标准正式实施，对儿童零食营养健康和安全性等方面进行了系统规范。这是我国第一个关于零食的专门标准，也是第一个关于儿童零食的标准。可以预见，《通用要求》的实施将对儿童零食市场的规范发展起到积极作用。

几乎每个孩子的童年都离不开零食。许多年前，一块简单包装的水果糖就能让孩子们高兴很久；一串冰糖葫芦，也可能成为一段美好的记忆。如今，随着生活水平的提高，各种各样的儿童零食花样翻新，选择空间越来越大。儿童饼干、儿童牛奶、儿童奶酪……花花绿绿的食品吸引着孩子们的视线。可不少家长仔细观察后会发现，一些所谓的儿童零食，有的与普通成人食品并无区别，有的为了迎合孩子口味甚至添加了超量的香精香料、合成色素、甜味剂、增鲜剂等成分。儿童的身体还未发育成熟，对食品中的相关成分尤其是各类添加剂的耐受、消化、代谢能力不如成人，如果长期食用按成人标准生产的甚至含有过多添加剂的儿童零食，容易超标摄入有害物质。

儿童正处于生长发育的关键阶段，其食品安全更是来不得半点含糊。《通用要求》对儿童零食的原料要求、营养成分、微生物指标、食品添加剂等做出了明确规定。比如，不能使用防腐剂、人工色素、甜味剂，不能过硬、防止损伤牙齿等，这些规定综合考量了儿童身体的耐受性、排解能力以及培养健康饮食习惯的需求，可谓正逢其时。

但也要看到，《通用要求》是一种推荐标准而不是国家标准，没有强制性约束力。确保儿童零食安全，还需要多措并举综合施策。相关部门应及时制定出台、修订完善法律、规章、标准等，同时加大执法检查力度，及时曝光那些打着“儿童零食”旗号实际却生产销售劣质食品的企业，并给予严厉处罚。

统计数据显示，2019年我国休闲零食市场规模达5713亿元，今年将突破6000亿元，包括儿童零食在内的休闲食品市场已成为食品业的新“蓝海”。期待相关部门持续加大监管力度，推动相关企业加强自律、净化市场，让安全、健康成为儿童零食的“底色”，让安全、美味、有营养的各类食品，给孩子们带来更多的童年乐趣。

《 人民日报 》（ 2020年08月24日 18 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)