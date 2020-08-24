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在新职业的风口翱翔

桂从路

2020年08月24日08:43  来源：人民网－人民日报
 

　　智能制造工程技术人员、人工智能训练师、互联网营销师……自2019年4月至今，人社部联合多部门发布的新职业已有38个。这份朝气蓬勃的职业榜单，背后是实打实的人才需求。据一份报告显示，预计未来5年，新职业人才需求规模庞大，预计云计算工程技术人员近150万、物联网安装调试员近500万、工业机器人系统操作员和运维员均达到125万……对于今天的求职者来说，越来越多的新职业进入就业视野，丰富了选择空间，拓展了人生舞台。

　　从你挑水来我织布，到“三百六十行，行行出状元”，再到如今三千六百行都打不住的精细化分工，这是社会进步的趋势，也是历史发展的必然。机遇多了，并不代表挑战少了，随着分工细化，附着在新职业上的技能要求、能力素养也在水涨船高。以直播带货为例，2020年短视频走红，吸引了一大批从事短视频以及直播等新就业形态的从业者，催生了直播带货员等新职业。与传统的售货员相比，直播带货不仅需要熟悉互联网运作、了解电商流程，还需要掌握视频拍摄剪辑的方法、熟谙新媒体传播语境。由此看来，真正能在新职业中风生水起，还需要掌握新技能、学习新本领。

　　新生事物的发展，需要经历一个逐渐发展的过程，新职业也不例外。新职业打开了新赛道，但能不能变成康庄大道，有待各方努力。现实来看，新职业的“新”不只在于类型刚刚诞生，也在于发展刚刚开始。正因为基础比较薄弱、处于起步阶段，需要制度来保障发展、需要法律来规范可能出现的误区，更需要人才培养体系与之匹配衔接。针对当前的人才培养体系尚不能满足行业用人需求的情况，教育部门已经鼓励高校建设相关教育和课程培训体系。只不过，与新职业的蓬勃发展、社会的“求贤若渴”相比，恐怕这场人才培养的“雨”还需要下得更及时、更猛烈一些。

　　于个体而言，在一个充满机遇的时代做出正确的职业选择，考验着眼光和能力。区块链听起来“高大上”，直播网红们动辄千万的粉丝流量令人羡慕，但要不要投身其中，需要理性思考、审慎抉择，也需要未雨绸缪的职业规划、专业训练。对于当下的求职者，与其在多元机遇面前犹豫不定，不如把自己打造成“一专多能”的人才，然后朝着一个方向坚定地前行。毕竟，在新职业的赛道上，谁掌握更多的复合型知识、谁具有适应快速变化的能力，谁就更有可能脱颖而出。

　　在一个新职业层出不穷的时代，职业所承载的价值不断改变，对于就业的理解也更为多元。但无论就业形态如何变化，唯一不变的是需要终身学习。而这，或许是求职者最为坚实的依靠。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月24日 05 版）
(责编：郝孟佳、熊旭)
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