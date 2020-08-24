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武汉高校大学生返校：久别重逢 期待已久

2020年08月24日08:22  来源：中国新闻网
 
原标题：武汉高校大学生返校：久别重逢 期待已久

“久违了，我的家！”8月23日，推着行李箱，经历消毒、扫码、测温、登记等环节踏入校园，武汉大学学生游文杰难掩激动。从1月中旬放寒假至今，游文杰阔别校园已达7个多月。

此番返校，除了戴口罩，游文杰并未采取其它防疫措施。“武汉全民进行了核酸检测，很安全。”游文杰坦言不担心安全问题。即将大三，他希望抓紧在校时间实习和备考研究生。

武汉拥有高校89所，在校大学生逾百万。武汉敞开怀抱，在秋季学期迎接大学生回归。目前，武汉大学、华中科技大学、中南财经政法大学、中南民族大学、武汉工程科技学院等高校已公布开学时间及安排。

按照错峰、分批原则，从8月22日至9月11日，武汉大学学生分四批返校，境外学生未接到通知不得返校。22日、23日首批返校的是该校部分本科生，他们将在24日开启线下课程，补习网课遗漏知识点。

20岁的丁如意就读于武汉大学生命科学学院。“一直在期待开学。”丁如意告诉记者，生物技术是一门实操性强的课程，网课期间尽管有虚拟实验课，但是和实操还是有出入。开学后，将围绕线下实验查漏补缺。

江苏南京肖冬珍女士送女儿前来报到，因疫情管控家长无法进校，她在门口等候。“去年(心情)是新奇，今年则是感谢、感动。”她表示，武汉人民为抗疫作出巨大牺牲，如今城市恢复正常，把孩子送到学校，她放心。

面对开学后人口跨区域流动性大、人员高密度聚集等疫情防控挑战，武汉大学将实施校园、宿舍封闭管理，如非必要不组织大型室内聚集性活动，食堂错时错峰就餐，每日对公共区域高频接触物体表面进行清洁消毒等举措，保障学生安全。

“欢迎回家，请先扫码！”在武汉大学工学部学生7舍门口，宿管员张宾热情迎接学生归来。张宾透露，学校提前对宿舍进行了消毒、通风，在公共卫生间配备了洗手液。开学后，学生扫码、测温进出宿舍，宿舍公共区域将每天消杀两次。

中午12时许，武汉大学医学部杏园食堂，就餐学生络绎不绝。记者看到，进出食堂大门分离，进门处有专人守候，协助学生扫码、测温，就餐完毕后学生从另一个门出去。

在食堂一角，一套洗碗机设备引人注目。洗碗机传输带长约10米，学生把餐盘放上传输带，即放即走。该食堂经理骆振华介绍，洗碗机设备取代传统人工收餐台，可以提升工作效率，避免停留、聚集。

骆振华透露，餐盘、碗筷在洗碗机经过一轮消毒后，还将进入热风消毒柜，在110℃高温下消毒半小时；食堂人员进入售卖档口，需要在风淋房吹5分钟，消毒除尘，确保卫生、安全。

“食堂防疫、消毒工作做得很到位，不担心。”返校第一餐，学生刘婉点了一份冰糖雪梨，一份番茄鸡蛋汤。

刘婉的室友都回来了，大家约好开瓶桃花酿，庆祝疫情下的特殊开学。(中新社记者 马芙蓉)

(责编：郝孟佳、熊旭)
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