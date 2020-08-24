教育部、江西省启动共建国家职业教育创新发展高地

新华社南昌8月24日电（记者陈毓珊）教育部、江西省共建职业教育创新发展高地启动大会24日在江西南昌举行。这标志着继东部山东、西部甘肃之后，第三个部省共建国家职业教育创新发展高地在中部地区落地。

教育部职业教育与成人教育司司长陈子季在新闻发布会上说，教育部结合区域发展需要，确立“因地制宜、同步推进”的工作思路，在东部“提质培优”，在中部“提质扩容”，在西部“扩容提质”。

据介绍，教育部对江西职业教育综合改革的支持政策主要有四个方面：一是支持江西完善教育与培训并重的职业教育体系，构建中等职业教育、专科职业教育、本科职业教育相衔接的学校体系，开展“职教高考”综合改革，为技术技能人才成长提供多样化的通道。二是支持江西建设职业教育红色文化研学旅行示范基地、职业院校思政教育基地和社会实践基地，建立服务全国的职业教育红色文化课程研究中心，传承红色基因。三是支持江西高标准建设国家职业教育虚拟仿真示范实训基地，为职业教育虚拟仿真实践教学国家标准提供“江西经验”。四是加强职业教育理论研究，支持成立中部地区和革命老区职业教育与产业发展研究院，围绕产业转型升级、职业教育布局、校企合作创新模式、专业人才供需预测等方面开展深度研究。

江西省政府副秘书长樊雅强说，江西省将根据《教育部 江西省人民政府关于整省推进职业教育综合改革提质创优的意见》，围绕建成中部地区技术技能人才的培养高地、就业创业能力提升的培训高地、职业院校培根铸魂的育人高地、职业教育体制机制的创新高地和服务经济社会发展的支撑高地集中发力。

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