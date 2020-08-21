人民网>>教育

“花式”录取通知书是认识大学的一张名片

2020年08月21日09:13  来源：科技日报
 
原标题：“花式”录取通知书是认识大学的一张名片

　　经历一场特殊的高考，再熬过暑假的忐忑等待，很多学子陆续收到一份特殊的喜悦——大学录取通知书。

　　从字面意思看，大学录取通知书的主要功能简单明了：告知学生被该大学录取。打开它的那一刻，学生心中的石头落了地，高中毕业生完成了准大一新生的华丽蜕变。

　　除此之外，它们可能还承担着提供入学报到信息、辅助办理入学手续等功能。完成这些任务，一份大学录取通知书似乎就完成了自己的使命。不过，近几年大学录取通知书可不满足于“干巴巴”地执行这些功能了。

　　今年的大学录取通知书，凭借十足的特色获得了极大关注。

　　这其中，有的录取通知书颜值高，清华大学录取通知书打开后，一座纸艺、立体的微缩版清华大学二校门跃然纸上；有的录取通知书极具科技范儿，中国科学院大学本科新生的录取礼包中，有一张黑胶光盘，刻录了由中国天眼FAST捕获的15颗脉冲星信号；还有的录取通知书设计感爆棚，上海大学的录取通知书中包含着新生纪念版校徽盲盒，集齐不同色系的校徽，还能在开学时兑换礼品。

　　如今的大学录取通知书，更像是大学比拼创意、创新的载体，在每年的开学季前夕各显神通。有网友表示“实名羡慕”；不过也有人认为，现在的大学录取通知书“花里胡哨”，有点过度包装。

　　大学录取通知书不再只是冷冰冰的两页纸，也不再只有一板一眼的“通知”，而是拥有更多的温度和个性。对此，我们不妨多一些接纳和欣赏。因为它们依然承担着不可或缺的功能，只是与此同时，又被赋予了更多角色。

　　它是大学递给新晋学子的一张名片，展现着学校的特色、历史、文化、校风，潜移默化地帮助新生更好地认识一所大学，融入这所大学。它更是大学送给新晋学子的一份礼物，包含着对新生的寄语、期许、鼓励，无形之中增加了新生对大学的归属感，也帮助新生开启对未来大学生活的规划和思考。

　　对准大学生来说，大学录取通知书或许是一生中的珍藏，让它多一点温度和个性又何妨？

(责编：李依环、牛镛)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

官方回应“高考满分作文”争议 停止涉事教师参加评卷工作 日前，网上流传今年浙江省高考评卷满分作文《生活在树上》及专家点评，引发网民热议。浙江省教育考试院发布关于浙江省高考作文评卷相关情况的通报。 【详细】

原创报道|

中国职教学会成立微电子技术专业委员会 陈锋任主任 为直面人才短缺、人才技术技能储备不足等产业发展难题，使集成电路产业成为引领新一轮科技革命和技术变革的关键力量。中国职业教育学会成立微电子技术专业委员会。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved