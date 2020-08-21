原标题：“花式”录取通知书是认识大学的一张名片

经历一场特殊的高考，再熬过暑假的忐忑等待，很多学子陆续收到一份特殊的喜悦——大学录取通知书。

从字面意思看，大学录取通知书的主要功能简单明了：告知学生被该大学录取。打开它的那一刻，学生心中的石头落了地，高中毕业生完成了准大一新生的华丽蜕变。

除此之外，它们可能还承担着提供入学报到信息、辅助办理入学手续等功能。完成这些任务，一份大学录取通知书似乎就完成了自己的使命。不过，近几年大学录取通知书可不满足于“干巴巴”地执行这些功能了。

今年的大学录取通知书，凭借十足的特色获得了极大关注。

这其中，有的录取通知书颜值高，清华大学录取通知书打开后，一座纸艺、立体的微缩版清华大学二校门跃然纸上；有的录取通知书极具科技范儿，中国科学院大学本科新生的录取礼包中，有一张黑胶光盘，刻录了由中国天眼FAST捕获的15颗脉冲星信号；还有的录取通知书设计感爆棚，上海大学的录取通知书中包含着新生纪念版校徽盲盒，集齐不同色系的校徽，还能在开学时兑换礼品。

如今的大学录取通知书，更像是大学比拼创意、创新的载体，在每年的开学季前夕各显神通。有网友表示“实名羡慕”；不过也有人认为，现在的大学录取通知书“花里胡哨”，有点过度包装。

大学录取通知书不再只是冷冰冰的两页纸，也不再只有一板一眼的“通知”，而是拥有更多的温度和个性。对此，我们不妨多一些接纳和欣赏。因为它们依然承担着不可或缺的功能，只是与此同时，又被赋予了更多角色。

它是大学递给新晋学子的一张名片，展现着学校的特色、历史、文化、校风，潜移默化地帮助新生更好地认识一所大学，融入这所大学。它更是大学送给新晋学子的一份礼物，包含着对新生的寄语、期许、鼓励，无形之中增加了新生对大学的归属感，也帮助新生开启对未来大学生活的规划和思考。

对准大学生来说，大学录取通知书或许是一生中的珍藏，让它多一点温度和个性又何妨？

(责编：李依环、牛镛)