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“金葵文化”涵养学子“向阳品格”

2020年08月21日09:13  来源：光明日报
 
原标题：“金葵文化”涵养学子“向阳品格”

　　“一玉口中国，一瓦顶成家，都说国很大，其实一个家……”暑假期间，广西南宁上林县乔贤镇绿浪小学教室里回荡着清脆歌声，南宁职业技术学院“圆梦使者”社会实践团队正在为山区留守儿童上音乐课。

　　这是南宁职业技术学院“校园文化向校外延伸”的一个缩影。近年来，该校精心打造“金葵文化”为主体的文化育人模式，通过做强金葵文化名片、做活金葵文艺载体、做优金葵激励制度、做实金葵服务内容，涵养学子形成健康向上的“向阳品格”，为推进学校“双高”建设，实现高质量发展提供了强力支撑。

“金葵文化”漾满校园

　　每年盛夏，南宁职业技术学院校园里，3万多株向日葵竞相盛放，一批批毕业生带着向阳花的祝愿走出校门迈入社会。

　　“向日葵向阳而开不低头，激励学子传承阳光向上的品格，在各自岗位上追求卓越、绽放青春。”南宁职业技术学院党委书记黄明瑞说，学校以“不甘人后，敢为人先”精神为引领，确立金葵花为校花，传播其“阳光、向上、执着、奉献”的品质，提炼出包括金葵奖、金葵广场、金葵合唱团、金葵义务维修队等要素在内的“金葵文化”，营造了生机勃勃、充满爱心的校园文化氛围。

　　“在南职院，不听一次新年音乐会是不完整的！”这是师生们共有的特殊情怀。作为金葵校园文化品牌中最闪亮的名片之一，该校金葵花合唱团连续9年举办新年音乐会，唱进央视合唱春晚，绽放国际舞台，先后斩获广西大学生艺术展演合唱一等奖、全国大学生艺术展演二等奖和第二届亚洲国际合唱比赛银奖。

　　“金葵花合唱团成员都不是音乐专业的学生，他们从零开始刻苦训练，不断提高演唱技能，通过合唱活动提升团队合作精神和人文素养。”该校人文教育学院院长赵红说。

“金葵奖”树技艺标杆

　　“14年教学生涯，我常思索该如何成为一名最受学生欢迎的教师。”2019年全国优秀教师、南职院软件技术专业教师苏叶健说。作为“广西五一劳动奖章”“广西技术能手”获得者，苏叶健潜心帮助学生扣好人生的“第一粒扣子”，深受欢迎。

　　2012年，学院设立了最高奖项——“金葵奖”，表彰在全国各级各类竞赛活动、教学科研、创新创意创造、社会公益活动等方面取得优异成绩的师生员工，每届常设“最佳教师奖”“最佳学生奖”等10余个奖项。8年来，获奖团体和个人达上百个，为金葵校园文化增添了丰富注脚。

　　在“金葵奖”鼓舞下，一代代南职人奋发有为，在多个领域屡创佳绩。学校每年有逾1万人次参加各类创新创业活动和各项技能竞赛，获国家级奖逾900人次，毕业生就业率连续3年超过95%，涌现出一批全国五一劳动奖获得者、国家级“行业技术能手”和广西“行业技术能手”。

“金葵服务”立德树人

　　2020年，受新冠肺炎疫情影响，学校延期开学，学生宿舍连续3个多月无人居住。复学前，800多名教职工走进2000间宿舍，开展清洁卫生大扫除工作。教师以身作则、率先垂范，让同学们深受感动。他们通过视频看到焕然一新的宿舍，纷纷为老师们的暖心服务点赞。

　　提起南职院金葵义务维修队，南宁市许多社区居民都竖起大拇指。一批又一批来自智能制造学院的学生，在专业老师带领下，持续20多年走乡村进社区，开展家电义务维修志愿服务活动。团队荣获广西高校校园文化建设成果奖一等奖，其学生党支部成为广西首个“全国党建工作样板支部”。

　　招手即停、免费乘坐……一支特别的金葵校园交通车队，成为校园里一道流动的文明风景。车队司机全部由拿到驾照的在校生组成，他们服务热情、礼貌大方，车队一做就是8年多，在广西高校中有口皆碑。

　　“学校的发展壮大，离不开金葵文化的孕育滋养。”黄明瑞表示，“金葵文化”激励着师生奋勇争先，使得学校从一所基础薄弱、地处边疆的职业技术学院发展成为首批国家级示范院校，2019年入选中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位，是广西唯一一所入选高水平学校建设单位的高职院校。（周仕兴）

(责编：李依环、牛镛)
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