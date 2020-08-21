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美国多所学校出现群体性感染

2020年08月21日09:02  来源：人民网－人民日报
 

　　美国媒体近日报道，因发生大量师生群体性感染新冠病毒事件，许多重新开放的美国学校取消复课计划或转为线上教学。

　　位于印第安纳州南本德附近的圣母大学官网显示，截至8月18日中午，该校自8月3日以来对学生进行的927例新冠病毒检测中，147例呈阳性，其中仅17日就检测出80例。该校宣布，从19日开始，暂停本科生和研究生的线下授课。

　　8月17日，北卡罗来纳大学教堂山分校官网发布声明，因新冠肺炎确诊病例数快速上升，暂停该校本科生线下教学。开学一周来，该校已出现177例确诊病例，另有349名学生正接受隔离，该校诊所新冠病毒检测阳性率从2.8%上升至13.6%。此前，该校3个学生宿舍楼还出现了聚集性感染事件。

　　据密西西比州当地媒体报道，该州82个县中有71个县报告了校内确诊病例。该州卫生官员多布斯17日称，目前已有245名教师、199名学生的检测结果呈阳性，另有589名教师和2035名学生处于隔离状态。

　　《华盛顿邮报》披露，在阿拉巴马大学和北乔治亚大学，都出现了返校学生不戴口罩进行大规模聚会的案例，仅俄克拉何马州立大学的一个女生联谊会就出现了23例新冠肺炎确诊病例。

　　美国传染病协会专家库拉尔说，在拥挤空间里，不良的手部卫生和学生之间的互动都可能导致病毒传播。美国广播公司报道称，许多学校的通风系统老化，将加剧病毒在校园内的传播。该报道引用6月发布的一份联邦报告指出，全美范围内约41%的学区需要更新或更换至少一半学校的供暖、通风和制冷系统。

　　美国哥伦比亚广播公司的报道说，目前全美范围内已有超过560个学区将以线下授课的方式开启新学年。白宫此前一直在推动美国各地学校尽快重新开放，甚至一度以断供经费作为威胁。但卫生专家普遍认为，美国各地学校重启问题应遵循科学指南。美利坚大学公共卫生学者项目负责人霍金斯指出，学区必须平衡公共卫生、教育和经济问题，在制定学校重启计划时，必须依靠科学和公共卫生数据。

　　美国疾病控制和预防中心指出，从3月到7月，美国儿童新冠肺炎病例的数量和比例一直在攀升。由于缺乏大范围检测，且疫情应对中优先对成人和重症患者进行检测，美国儿童感染新冠病毒的真实范围尚不清楚。

　　美国医学会主席贝利指出，儿童可以将病毒传染给其他儿童或成人，无症状感染者也能传播病毒，人们必须时刻保持警惕。美国国家过敏症和传染病研究所主任福奇8月18日在健康信息网站“健康热线”主办的网络会议上表示，在新冠病毒检测阳性率超过10%的地区，当地学校在新学期开始时最好只采取线上教学。

　　（本报华盛顿8月20日电）

　　《 人民日报 》（ 2020年08月21日 16 版）

(责编：李依环、牛镛)
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