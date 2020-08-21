让体育运动成为助力成长最好的礼物

原标题：助力成长最好的礼物

让体育课带来更多欢笑和健康，让体育运动融入孩子们的生活，这是帮助他们成长最好的礼物

新学期快来了，安静的校园又将重现活力。从假期给孩子留一份体育作业，到校园里保证每天一小时锻炼，从强健体格到塑造人格，体育在青少年成长中的多元价值，已经得到各方认同。新学期的体育课，各地都在疫情防控常态化条件下积极求变，以安全有序为前提，确保体育能够伴随孩子们快乐健康地成长。

优化课程设置，将体育课分散进行；操场上保证安全距离，避免聚集；开学之初以体能恢复性锻炼为主，循序渐进……这些措施，都是校园体育课做出的针对性安排。如果将校园生活比作一块五光十色的拼图，体育一定是其中不可或缺的亮色。培养运动爱好，掌握运动技能，离不开每一堂生动活泼的体育课。让孩子们在体育课上“撒撒欢儿”，不仅舒展身体，更是放飞心灵。

在“健康第一”理念的引导下，体育教育已经得到越来越多的重视。就普遍存在的青少年近视问题而言，有专家论证，保证青少年每天一小时的户外体育活动，可以有效降低近视发生率。而参与足够的体育活动，为青少年成长带来的价值远不止于预防近视。“文明其精神，野蛮其体魄”，体育应当成为撬动素质教育的重要杠杆，在校园文化的建设中发挥更大作用。

另一方面也应看到，当前校园场地、体育师资都还存在一定缺口。除了体育课，为孩子们的成长创造更多“体育供给”，还需要家庭、学校和社会形成合力。校园里的体育兴趣小组、各类运动俱乐部，周末的校外体育培训机构，都是在为孩子们的体育生活提供更为多元和专业的选择。

迎接新学期，让体育课带来更多欢笑和健康，让体育运动融入孩子们的生活，收获健康的身心，这是帮助他们成长最好的礼物。

《 人民日报 》（ 2020年08月21日 14 版）

(责编：李依环、牛镛)