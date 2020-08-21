人民网>>教育

让体育运动成为助力成长最好的礼物

薛  原

2020年08月21日09:02  来源：人民网－人民日报
 
原标题：助力成长最好的礼物

让体育课带来更多欢笑和健康，让体育运动融入孩子们的生活，这是帮助他们成长最好的礼物

新学期快来了，安静的校园又将重现活力。从假期给孩子留一份体育作业，到校园里保证每天一小时锻炼，从强健体格到塑造人格，体育在青少年成长中的多元价值，已经得到各方认同。新学期的体育课，各地都在疫情防控常态化条件下积极求变，以安全有序为前提，确保体育能够伴随孩子们快乐健康地成长。

优化课程设置，将体育课分散进行；操场上保证安全距离，避免聚集；开学之初以体能恢复性锻炼为主，循序渐进……这些措施，都是校园体育课做出的针对性安排。如果将校园生活比作一块五光十色的拼图，体育一定是其中不可或缺的亮色。培养运动爱好，掌握运动技能，离不开每一堂生动活泼的体育课。让孩子们在体育课上“撒撒欢儿”，不仅舒展身体，更是放飞心灵。

在“健康第一”理念的引导下，体育教育已经得到越来越多的重视。就普遍存在的青少年近视问题而言，有专家论证，保证青少年每天一小时的户外体育活动，可以有效降低近视发生率。而参与足够的体育活动，为青少年成长带来的价值远不止于预防近视。“文明其精神，野蛮其体魄”，体育应当成为撬动素质教育的重要杠杆，在校园文化的建设中发挥更大作用。

另一方面也应看到，当前校园场地、体育师资都还存在一定缺口。除了体育课，为孩子们的成长创造更多“体育供给”，还需要家庭、学校和社会形成合力。校园里的体育兴趣小组、各类运动俱乐部，周末的校外体育培训机构，都是在为孩子们的体育生活提供更为多元和专业的选择。

迎接新学期，让体育课带来更多欢笑和健康，让体育运动融入孩子们的生活，收获健康的身心，这是帮助他们成长最好的礼物。

《 人民日报 》（ 2020年08月21日 14 版）

(责编：李依环、牛镛)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

官方回应“高考满分作文”争议 停止涉事教师参加评卷工作 日前，网上流传今年浙江省高考评卷满分作文《生活在树上》及专家点评，引发网民热议。浙江省教育考试院发布关于浙江省高考作文评卷相关情况的通报。 【详细】

原创报道|

中国职教学会成立微电子技术专业委员会 陈锋任主任 为直面人才短缺、人才技术技能储备不足等产业发展难题，使集成电路产业成为引领新一轮科技革命和技术变革的关键力量。中国职业教育学会成立微电子技术专业委员会。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved