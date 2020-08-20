第六届“互联网+教育”创新周在京开幕

人民网北京8月20日电 19日，第六届“互联网+教育”创新周在北京中关村互联网教育创新中心开幕。全国政协常委兼副秘书长、民进中央副主席朱永新，中国教育学会常务副会长刘堂江，中国教育发展战略学会常务副会长兼秘书长韩民等人共同为本届创新周启幕。

本届创新周由中国教育学会、中国教育科学研究院、中国教育发展战略学会指导，北京市海淀区人民政府主办，中关村科技园区海淀园管理委员会、北京市海淀区教育委员会支持，中关村互联网教育创新中心承办。活动以“加速‘互联网+教育’新跃升”为主题，重点围绕5G和AI等新信息科技缩小教育鸿沟，促进教育资源共享，推动教育高质量发展等话题进行多层次的行业对话与跨界研讨。

北京市海淀区委常委、宣传部部长张劲林表示，作为全国互联网教育创新高地，中关村科学城应尽早建立行业规范发展运行机制，整合优化资源，加快产学研用协同创新，促进互联网教育行业升级发展。

中国教育发展战略学会常务副会长兼秘书长韩民表示，实践证明，我们在运用“互联网+教育”推动教育教学改革方面的能力还有待进一步提高，互联网教育产品质量良莠不齐，教育内容同质化较严重，人工智能应用薄弱，智慧教育生态建设滞后等问题凸现，亟待教育界各领域专家、学者、教育产品研发者、一线教师等共同探索解决。

本届创新周以助力教育深化改革进程，促进教育资源共享，推动教育公平发展和质量提升，推进“互联网+教育”发展与应用，持续优化教育创新创业服务平台为目标，邀请政府领导、专家学者、教育从业者及教育科技企业和投资机构嘉宾参会，共同探讨教育创新路径和教育产业发展趋势。

据悉，本届创新周为期7天，设有主题论坛、教育工作坊、项目路演、专题交流和现场教育案例展示等多种形式的活动。

(责编：郝孟佳、牛镛)