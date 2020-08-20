构思巧情意真，录取通知书成新生“入学第一课”

人民网北京8月20日电（李依环 实习生罗丽莎）3D版二校门、定制版“小飞机”、发出来自“宇宙的声音”、AR“盲盒”……近日，全国多所高校陆续发出本科录取通知书。今年各大高校也别出心裁，让校园经典建筑、标识符号、科技元素、特色文化等融入设计理念。这一份份沉甸甸的录取通知书，传递着大学的历史、文化、情怀，也承载着高校对学子的期许和愿景，给新生上了最好的“入学第一课”。

科技元素创意十足 邀学子共同探寻科学的奥秘

中国科学院大学2020年本科录取通知书礼盒（学校供图）

日前，中国科学院大学发出首封本科生录取通知书。一起送出的还有一张特别的黑胶光盘，光盘上刻录了一组来自“宇宙的声音”。有的像汽船正在鸣笛离港，有的像草原上的牧民打马而过，有的像心脏跳动，有的像雨声......这组两份三十秒跨越时空的“宇宙回响”，由国科大师生通过中国天眼“FAST”捕获的15颗脉冲星信号，经过转换和小限度处理后，以音频的形式呈现。

实时弹幕、定制“盲盒”......中国科技大学推出的录取通知书充分运用AR（增强现实）技术，让准中科大学子以新技术形式了解、爱上学校。据悉，中科大录取通知书礼盒的封面设计为 AR 盲盒的识别入口，新生用手机扫描“礼盒封面”即出现八张盲盒卡片。此外，扫描“入学须知”正面，手机屏幕上也会实时出现同学们发的“弹幕”。

北京航空航天大学今年的录取通知书由学生自主设计，采用充满空间感的趣味创意，将BUAA与校园建筑融合，并加入飞机与“航概妹”等北航特色元素。此外，“北航定制”版礼包封面设计为排列成北斗七星形状的7架飞机，里面还包含一张火星车征名邀请函，特别邀请新生为中国第一辆火星车命名，由此开启新生的第一份航空航天“事业”。

“科学向来是纯粹的，又是惊奇变幻的。”国科大校长李树深在信中寄语新生，希望同学们能永葆对未知的好奇、对探索的渴望、对自然的敬畏，静静倾听来自科学和国家使命的召唤，感知优秀科学家以身许国的脉动，勇于承担重大历史使命，将个人理想追求与新时代同频共振，真正成长为“强国一代”。

立体设计显巧思 校园风景“跃然纸上”

上海交通大学2020级本科录取通知书（学校供图）

北京大学录取通知书，以热烈深沉的北大红为主色调，封面上的“录取通知书”五个打字由北大中文系袁行霈教授亲笔题写。烫金的文字是一掷千金的承诺，亦是一把开启北大的钥匙打开封面，“大学堂”牌匾庄严在目，立起来仿若一扇门。这扇门，承载着“学堂门启，北大常新”的厚重历史底蕴，诉说着燕园对新同学的拥抱与期待。这扇北大的知识之门、精神之门，将由收到它的新生们来接续开启。

激光雕刻工艺、30多件纸艺部件、上百个拼插结构……清华大学的录取通知书在标志性的“二校门”上下功夫，学校期望用这标志性的建筑，激励新生传承清华传统，自强不息。一同寄出的还有清华大学校长邱勇的赠书——《乡土中国》及致新生的信，寄语新生“植根家国热土，砥砺成长担当”。

上海交通大学录取通知书正面以“紫气东来门”为背景，“交通大学”四字门匾熠熠生辉。校门卡外形为交大校门，以“交大红”为主色调，采用别出心裁的抽拉纸雕形式，在未拉开时为关闭的平面交大校门形象，拉开时缓缓变为立体五层纸雕，美丽的校园内景也随着校门的拉开而逐渐流露呈现。新生大礼包中，中国工程院院士、上海交通大学校长林忠钦也送上深情寄语，勉励即将入学的学子继承交大传统，磨炼本领、砥砺前行。

以“书辟前程，筑梦传灯”为主题，香港中文大学（深圳）2020年专属纪念版录取通知书套盒，为同学们呈现了校园美景和人文底蕴。除了传统的纸质通知书，全校征集录取通知书创意，并精心设计了2020年专属纪念版纸雕灯。细看纸雕灯，其前后透视空间充分展现了大学的标志性建筑，校园空间与建筑既彰显了中国元素也体现了西方韵味。

传承大学精神 感悟厚重文化底蕴

南开大学2020级本科录取通知书（学校供图）

南开大学录取通知书采用镂空设计，滑动指尖，便可感受百年南开的岁月变迁，寓意“汲汲骎骎、月异日新”的南开精神。随通知书一同寄出的还有两颗特别的莲花种子。一颗种于故乡，不改初心；一颗带来南开，见证成长。两颗莲子既象征着南开101岁的新起点，也对2020级新生寄予厚望：希望收到通知书的学子传承延续南开精神，无惧考验、不负期望，谱写新百年的新篇章。

今年是哈尔滨工业大学建校100周年，学校专属打造了建校百年纪念版录取通知书，沿用了“开·启”概念，通知书正面印有“1920-2020”字样，希望新生感受学校的百年底蕴。通知书也以传递哈工大的精神和学科特点为重点，设计融入了载人航天、小卫星技术、空间机械手等科技元素，传递了“规格严格，功夫到家”的哈工大精神。

复古酒红色的录取通知书礼盒上，用暗色印花印着团龙图案，配上醒目的“天津大学”烫银Logo，庄重之中略带活泼。今年天津大学录取通知书的封面，以现代插画呈现了两个校区的地标性建筑。礼包盒子内还装有校徽、手绘地图、新生入学手册等特色礼物，其中还特别添加了“锦鲤大大”卡套、“跳龙门乡土艺术博物馆”彩页等。新生可以提前感受到百年学府的历史文化之美。

湖南大学录取通知书以“遇见湖大”为主题，提炼学校最具代表性的符号——最特别的“校门”、千年学府岳麓书院、复临舍、古朴儒雅的大礼堂、一办公楼，并进行艺术化处理，将湖大的历史面貌展现在新生面前。制作工艺上主体图形部分采用切割压纹的方式展现出立体感，独一无二的字体也旨在展现“敢为人先”的湖大精神。

(责编：李依环、岳弘彬)