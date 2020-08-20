北京中医药大学签发第一封录取通知书

人民网北京8月20日电 （记者 郝孟佳）今天上午，北京中医药大学举行首封录取通知书发放仪式。北京中医药大学校长徐安龙为考生代表现场签发了录取通知书，并佩戴了校徽，送出了定制的脉枕和笔记本。

北京中医药大学首封录取通知书发放仪式 学校供图

徐安龙讲述了北京中医药大学的几个第一次，第一次有留学生学习中医药知识、中国设立的第一个中医药学士学位、中国在海外第一次建立合法中医药大学等等。徐安龙说：“中医药事业发展关系着全人类的健康福祉，是一把‘打开中华文明宝库的钥匙’，也是一把中国走向世界的钥匙。新一代中医药人要把它传承好，用疗效说话，使之薪火相传，历久弥新，生生不息。”

徐安龙表示，北京中医药大学会为各位新生提供最好的教学条件，希望同学们永攀医学高峰，做传承创新，勇于担当，努力拼搏的新北中医人。

会上，北京考生姜树诚、申向一、胡乐颜作为考生代表接受了徐安龙校长签发的录取通知书。

胡乐颜说：“我妈妈是一名中医，经常给我讲中医药知识，因为从小耳濡目染，所以我对古文、对中医产生了很大的兴趣。中医药是中华文化的核心内容之一，我要把中医药事业好好传承下去。”

“小时候，我身体不太好，在看病的过程中见证了很多中医神奇的疗效，让我对中医产生了很大的兴趣。”申向一说，“新冠疫情期间，中药在救治病人方面颇见成效，这也坚定了我学习中医的信心，希望以后成为一名好医生，帮助有需要的人。”

今年，北京中医药大学的录取通知书也在往年的样式的基础上增加了更多的新意。

学校的录取通知书也突破往年的样式设计出了新意。“鱼跃龙门”抽象而出“阴阳鱼”主视觉元素，今年更是将锦鲤变为金色，跃动的锦鲤象征着鲤鱼跳龙门，寓意金榜题名，更象征着北中医人在治学济世过程中“追求卓越、止于至善”的精神。

北京中医药大学录取通知书 学校供图

新设计中融合了阴阳鱼和鲤鱼跳龙门图样，用回形纹理勾勒出指纹图式，寄语2020届新生进入中医药的学术领域探赜索隐、钩深致远，努力探寻神奇的生命密码。

录取通知书上的香纸专为2020新北中医人制作。相纸分为两部分，一是鸿雁传书启校训，最早出现的录取通知书为“泥金帖子”，用金粉装饰纸笺以显珍贵，2020年新版香纸为本草云龙纸笺，扇动香纸时，阵阵清香拂过。香纸采用草红花、茶叶压印在云龙宣纸中，取“红花、茶叶”谐音“鸿雁”，铭载“勤求博采 厚德济生”校训，寓意礼轻意重，启示2020级北中医人肩负的责任和使命。

二是香寄千里护正气。为了迎接各位2020新北中医人，开发了三种新香型的香囊御守分别为橘井清秽、青襄远志、杏林春歇。每种香型两款包装。

北京中医药大学香囊 学校供图

刺绣护身香囊采用护身符制式，以高密织布料缝制，正面刺绣启体香方名，配合香方功效设计橘井清秽、青囊远志、杏苑正心三款香名，背面刺绣北京中医药大学校徽或祝福语，表达北京中医药大学对2020级新生的美好祈愿。香囊内的中药香粉配方选自国医大师王琦的防疫外用方及其他医家验方，以中医理论作为配方基础，分别具有防疫辟秽、提神解郁、安神助眠的功效。守护师生身体康泰、疫秽不近，祈愿大家医术高明、志向高远，陪伴各位理气养心、正心定神。

(责编：郝孟佳、李枫)