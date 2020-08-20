 什么样的录取通知书让“准大学生”最期待

经过了疫情之下的紧张备考、延迟高考、填报志愿、高招录取等一系列环节，眼下，一帧帧各具特色却又异曲同工的大学录取通知书，挥舞着翅膀，正飞向每一位被录取的考生手中。

当这份由教育部和国家邮政局印发专门文件精准投递、全程“保驾护航”的录取通知书安全、及时、准确地送达、自己“当面签收”之时，考生及家人乃至亲朋好友谁能不欣喜不已？又有多少人为之而喜极而泣，还有多少人看着通知书上心仪大学的精美图案而心潮起伏……这些都不足以描述所有拿到大学录取通知书的年轻人，在即将登临人生新舞台的那份特别的喜悦心情。

的确，寒窗十余载，终于在学业上有所成就，也有了将来走向社会的一份底气，有了踏上实现理想人生的梦之舟的一份喜悦，吃过的苦都值了，受过的累都已随风飘散。每一封录取通知书的顺利寄出，背后都是大学对迎接新一批学子的热切期盼；收到录取通知书后的那份欣喜与感动，将成为学子一生难忘的记忆。

每位新生的手中都将有一份属于自己的录取通知书。

8月6日上午，清华大学2020级本科录取通知书发放工作正式启动。淡紫色的录取信封，载着立体二校门录取通知书、新生入学须知、资助政策介绍、银行卡、定制读书卡等完备的入学资料，从清华园陆续飞到新生手中。随录取通知书一起寄出的，还有校长邱勇给新生的赠书《乡土中国》以及致新生的信，寄语新生“植根家国热土，砥砺成长担当”。从《平凡的世界》到《瓦尔登湖》，从《艺术的故事》到《从一到无穷大》和《万古江河》，今年是邱勇第六次给新生赠书。

8月10日，随着中国科学院大学首封本科生录取通知书一起送达的还有一张黑胶光盘，光盘上刻录的是来自宇宙深处的声音。这些声音是该校师生通过“中国天眼”捕获的15颗脉冲星信号。这些脉冲星信号是经过转换和小限度处理后，以音频的形式呈现的。其中，13颗脉冲星信号是首次向全世界发布。这别具一格、充满了浪漫主义色彩的录取通知书，对激起准大学生们探索未知世界的热情和动力来说，意义殊深，作用甚大。

而被陕西师范大学录取的2020级“萌新”们，收到的则是一份带着翰墨馨香的别致通知书。从2007年开始至今14年间，陕师大坚持用毛笔书写新生录取通知书。从32开到16开，从普通铜版纸到吸墨更好、书写更清晰的布纹纸，从单一手写版到同时制作报到专用的打印版和收藏留存的手写版……8月13日上午10点，随着老教授吕九如先生书写出的第一份毛笔录取通知书在现场发出，陕师大毛笔书写录取通知书正式拉开了帷幕。有十余位退休教授、在职教师、校友代表等书法爱好者为约4500名新录取的本科生手写录取通知书。

林林总总，不胜枚举。形式各异的录取通知书，有的拼创意，有的比底蕴，有的秀学脉，但不变的是精美纸张背后的那份真心真意。录取通知书虽小，却生动地彰显着一所大学的精神追求、文化传承和思想厚度。

越来越多的录取通知书被融入文脉与情怀，在一定意义上可以被看作学生与大学的“初见”，初见之美，既是“开学第一课”，也是一堂人生教育课。如果我们从这个角度解读它，其内涵和意义便会被瞬间放大。

从现在起到今后一段时间，大学新生录取通知书将陆续发出。可以想象，面对让人眼前一亮的高颜值通知书，准大学生们该有多么的期待多么的欣喜。

今年中国石油大学（华东）的录取通知书采用了“视觉立体”式的结构布局。将“观涛听海”的地理位置和“樱花飞舞”的校园风光结合，巧妙地展示了石大“面朝大海，春暖花开”的美丽校园。通知书内页设计整体简洁雅致，运用海浪花边、校徽底纹、如意纹等传统吉祥图案元素丰富画面层次。背面设计防伪水印，远看是石大的LOGO，放大可以看见学校特制的防伪设计。

山东师范大学录取通知书的设计灵感源于校园内的建筑景观，整体采用三折页设计，以白金珠光纸作腰封，主体则以红色彩烙特种纸制作，一方面体现金榜题名之喜庆，同时也映衬学校建校70周年的喜悦氛围。翻开封面，首先映入眼帘的是校训“弘德明志 博学笃行”，寄予期盼与嘱托，润物无声于每一位师大学子。

山东财经大学的2020级新生每人可以拥有两份录取通知书，一种是传统纸质版，另一种是新增的纪念版。纪念版通知书富有趣味性，除了自己的个人信息更有收藏的价值，既可以做学习书桌上的摆件，也可以做收藏橱窗里的纪念品。纪念版通知书外包装采用黄色为主色调，寓意山东财经大学的莘莘学子前途一片光明坦荡，包装上印有校徽和校训，勉励学子时刻践行“克明峻德、格物致知”校训精神。而红色印章和波浪花纹则是采用了中国风元素，看起来更加庄重典雅。十分显眼的校园风光照片则改版成邮票样式，寓意向莘莘学子传递未来和希望。

一事精致，足以动人；教育无小事，细节动人心。一纸录取通知书，薄如蝉翼，但传递出的大学文化内涵会很厚重；录取通知书无须多么精致、华丽，但传递给新生对大学与菁菁校园学习生活的向往有必要一定很美好。难怪许多有心人会把自己的大学录取通知书珍藏10年、20年、30年……

既有意思更有意义。开脑洞、巧设计、融真情，把诸如录取通知书发放之类看似寻常的事情做到精致，大学自然“精彩”。这是因为，个中彰显的是一所大学的底蕴、灵魂和信仰。录取通知书如此，事关育人的大事小情皆然。

（作者系山东省高校网络思想政治工作中心特约研究员、山东财经大学教授）

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