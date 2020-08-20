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“全脑开发”重出江湖：别再让神童闹剧重现

柯锦雄

2020年08月20日09:37  来源：中国青年报
 
原标题：“全脑开发”重出江湖：别再让神童闹剧重现

　　近日，有记者在山西多地采访发现，一种打着“全脑开发”旗号的培训班，陆续在暑假来临前后恢复营业。培训方声称，其课程基于量子力学理论，能让孩子“蒙眼识字、过目不忘”。因此，尽管收费动辄上万元，这类培训班仍受到众多家长追捧。（《新华每日电讯》8月17日）

　　还是原来的配方，还是一样的骗局。每次看到有关神童培训的新闻，人们往往会产生这样的疑问：为什么家长的钱总是那么好骗？为何被忽悠报班的家长们能轻易相信，自己的孩子就是尚未被开发的神童？

　　其实早在今年1月，教育部就公开通报取缔一批开展“量子波动速读”或“全脑培训”的违规培训机构。被取缔后，狡猾的骗子机构常常换个招牌，换个地方，用同一套人马和教材让不同的家长上着相同的当。较低的违法成本让类似骗局不断“重出江湖”。

　　在暑假这样一个超长假期当中，家长不会放弃任何提升孩子潜能的机会。补课班、“神童”培训、游学……孩子们辗转在各类培训班之间，有时甚至比正常上课时还要忙。原本是学生的成绩竞争，演变成了家长的“财力”竞争。压力在孩子和家长之间来回传导，等到高考的那一刻就全部集中在孩子身上。

　　家长对孩子的爱当然无可非议，但缺乏思考的爱，也往往成了骗子收割“智商税”的突破口。家长当然希望自己的孩子能够脱颖而出，甚至可以“弯道超车”。然而，真正的“神童”毕竟只是少数，企图通过“全脑开发”赋予孩子超人的能力，继而能够在此后的学习中效率加倍，“无往而不胜”，归根结底还是一种走捷径的思维方式。很多时候，骗子正是利用这种急功近利的焦虑心态，让一个个家长陷入拙劣的骗局之中。

　　教育当然有其自身的规律，课外培训班在某种程度上的确可以帮助孩子查缺补漏，提升成绩。但宣称能让学生“蒙眼识字、过目不忘”等投机取巧的方式，显然违背了学习规律，灌输的是一种不劳而获的价值观，最终受害的还是孩子。对家长而言，根据自己孩子的特点因材施教，帮助他们寻找适合自身的人生道路，也远比找到一家进行“潜能开发，神童培养”的无资质培训机构要更重要。

　　优质的教育资源总是会相对稀缺，家长的焦虑肯定也不会消失。适度的焦虑有助于改善教育，而过度的焦虑也容易使自己成为骗子的“韭菜”。家长们首先要调整好自己的心态，多一些事在人为的努力，少一点一招制胜的投机。

(责编：李依环、牛镛)
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