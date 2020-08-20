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复读考上清北奖100万元 教育不是一场“赌”

王钟的

2020年08月20日09:36  来源：中国青年报
 
原标题：复读考上清北奖100万元 教育不是一场“赌”

　　“同学，你好！首先祝贺你今年高考取得优异成绩。如果今年同意补习，我们会给予你相当的补偿，明年考取清华北大，再给予100万元的奖励！”

　　如果你是今年的高分考生，看到这样的短信会不会怦然心动？根据媒体报道，广东湛江一中学校长主动向高分考生发送短信，承诺来本校复读后考上清华北大就奖励100万元。该校高复班招生人员也回应，奖励情况属实。

　　不管高复班最终有没有招到有实力考上清华北大的考生，或者一年以后他们能否如愿考上清北，这条招生宣传的“诱惑”力无疑是巨大的。100万元不仅能够覆盖普通学生大学四年的学费、生活费，而且还能贴补家用。更现实地说，很多学生即便是从名校毕业以后，也未必能在短短几年内存下100万元的积蓄。

　　通常情况下，自认为有机会考上清北的复读生，都是当年的高分考生。他们在考场上要么发挥失常，要么过了录取分数线但选不到心中期待的专业，总之都是心有不甘，才会下决心选择复读。对于他们的个人选择，旁人当然不必置喙。毕竟，在现实中，清华北大的学校出身与专业选择，确实深刻影响着一个人的未来发展。

　　然而，高复班赤裸裸地打出百万元招生广告，却将问题更加复杂化了。它让原本遵从于个人内心的选择，异化为金钱诱惑下的博弈，让复读变成一场机会与风险并存的“对赌”。

　　虽然说，是否复读的决定权在考生及其家人，但金钱无疑会改变决策原有的平衡，而这对考生来说是极其不负责任的。如果第二年没有考上理想的高校，对学生来说不仅是一年宝贵青春时间的消耗，还增加了重复而无增量意义的题海生活。哪怕从世俗功利的角度讲，复读一年的“机会成本”也很可能在考生的预料之外。很多专业前后两年的就业形势可能大不相同，早毕业一年就能获得更多的机会。然而，对于还没有上大学的考生来说，他们不太可能获得这些信息，眼前的巨资诱惑犹如当头闷棍。

　　给考上清华北大的学生如此巨奖，也暴露了错误的教育价值观。这似乎给学生以暗示，即他们能够通过考高分来“创富”，而这显然与高等教育应当传递的价值观背道而驰。清华北大学生不过是通过青春时代的努力，获得了优越的教育资源，但在接下来的日子里，能否创造更大的社会价值，并在此基础上实现个人价值，既取决于大学里的专业学习状态，也取决于进入社会后的表现，考上大学远远不是追求人生价值的终点。

　　这所学校的高复班对高考成绩“明码标价”，也透露出一股市侩气息。按照这所学校的说法，除了考上清华北大奖励100万元，被中国人民大学、复旦大学、浙江大学、上海交通大学录取奖励5万元，被中山大学、武汉大学、西安交通大学、南开大学录取奖励2万元。以上高校都是国内一流大学，它们在学科建设、教学组织、校园文化等方面各有特色，如此悬殊的“标价”不仅会误导考生报考，恐怕相关的高校对此也不会服气。

　　搜索相关新闻和招生广告，高复班对高分考生的奖励政策，几乎成了行业内的“惯例”。广东湛江这所中学提供“百万巨奖”的行为，不过是其中吆喝声较大的一家而已。这种以金钱衡量高考成绩、以巨赏考验考生人性的做法，根本不是沉下心来做教育的姿态。这样的教育，只会让正值青春期的考生提前患得患失，对他们的价值观产生错误的示范效应。从行业发展来看，这样做也扭曲了高考复读教育的生态。

　　希望所有考虑要不要复读的考生能够遵从自己的内心，排除身外的杂音和干扰，作出理智而负责任的决定。

(责编：李依环、牛镛)
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