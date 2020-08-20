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高考录取季，谨防陷阱

2020年08月20日09:25  来源：人民网－人民日报
 

　　“特殊指标”不要信

　　【案情】张某在一个场合认识了李某，其间张某提到自己孩子高考的事。李某谎称自己曾在某国家部委工作过，并在某高校有熟人，能拿到该高校的“特殊指标”。李某说需要40万元即可拿到“特殊指标”，并称“办不成全额退款”。张某信以为真，给李某转款40万元。其后，张某的孩子一直未接到某高校的录取通知书，张某才意识到自己可能被骗，遂向警方报案，最终李某以招摇撞骗罪被判处有期徒刑两年六个月。

　　【说法】法官提示，绝大部分的高考招生诈骗分子都会虚构身份或者夸大能力，将自己或者中间人包装成一个“能人”，一般不会透露其在“单位”的具体职务，或者透露无法核实的职务，利用请托人与受托人或中间人之间的信息不对称实施诈骗。

　　犯罪分子经常利用“内部招生”“特殊指标”“补录”等骗局，即谎称某高校名额没能招满，通过花钱可让考生获得特殊指标或补录名额。实际上，高考招生录取系统有严密的全国统一的认证加密体系和监督机制，所谓花钱能上好大学、好专业或者分数不够也能上大学等，都是骗人的伎俩。

　　“合作办学”要甄别

　　【案情】谢某开办的教育培训机构曾与某高校合作办培训班，学员可以进入校园内旁听课程。谢某以帮其招收一个学生返点5000元为名，找邢某帮忙招生。邢某见此事大有“商机”，便对外谎称是该高校副校长助理，可以帮助高考生入学并获取正式学历和学位。白某因高考成绩不理想，便给邢某30万元好处费。后来，白某拿到了该高校“录取通知书”，4年后白某并没有如期拿到毕业证和学位证，发现学籍也不在该高校，这才向警方报案。原来，邢某以这样的方式共诈骗了7人合计220万元。最终邢某以诈骗罪被判处有期徒刑十年六个月。

　　【说法】现实中，一些培训机构与高校之间通过借用教学场地、旁听学校课程等形式形成便利条件，打着与高校“合作办学”的幌子，有意作夸大、虚假宣传，声称毕业时发放同样的学位证、毕业证，给受害者造成虚假录取的表象。这些都是诈骗的辅助行为，均是以非法占有为目的来骗取钱财。考生和家长要从正规渠道了解所谓“合作办学”性质，切勿轻信对方的一面之词，收到来历不明的录取通知书要仔细甄别，一旦发现受骗要及时报警。        

　　（本报记者  张  璁整理）

　　《 人民日报 》（ 2020年08月20日 19 版）

(责编：李依环、牛镛)
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