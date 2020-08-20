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四川理塘发展教育阻断贫困代际传递——

“读书，给了我新的希望”

2020年08月20日09:25  来源：人民网－人民日报
 

　　距离四川省甘孜藏族自治州理塘县县城约5公里的高城镇更登亚批村，有一座2016年投入使用的小学——理塘县城关第四完全小学。家住德西村二村的曲措，是这个学校六年级（1）班的学生。小曲措今年就要毕业了。

　　曲措在家里排行老大。前几年父母生病，家里经济困难。为了照顾家人生活，让弟弟妹妹继续读书，上完小学二年级，她辍学了。

　　4年前，第四完全小学建成，曲措重新走进学校读书。在学校，曲措不仅学到了文化知识，更懂得了很多做人的道理。曲措说：“读书，给了我新的希望，也给了我发展自己的机会。”

　　第四完全小学是全寄宿制学校。老师们按照自愿原则，组成周末补习班，为留守儿童补习功课。有的老师还当起“爱心父母”，照顾孩子们的生活。老师们的关怀帮助，同学们之间的团结友爱，都让曲措的心里暖暖的。

　　“每个寝室都有结对子的老师，我们把这些老师叫做‘爱心爸爸’或‘爱心妈妈’。他们就像爸爸妈妈一样，不管是在学习上还是生活上，都会给我们无微不至的关心和爱护。寝室里缺东西了，他们就会帮我们买回来。平时放学后，他们也会来看我们。一些年龄小的学生，不会做家务，生活上还不能完全自理，‘爱心爸爸’‘爱心妈妈’就会更加细心地教。例如，他们会帮我们洗头梳头、洗衣服。”这些点点滴滴，曲措都看在眼里，记在心里。

　　“有一个周末，爸爸妈妈由于太忙了没能接我回家，我只好待在学校里，心里很郁闷。‘爱心爸爸’来看我，还辅导我做功课，我过得很开心。第二天，‘爱心爸爸’又来学校，帮我打开水、洗衣服。老师就和自己的父母一样。那一瞬间，我非常感动……”曲措说。

　　几年来，在各方帮助下，曲措家的状况有了根本改善。爸爸妈妈身体好了起来，每年国家还有对建档立卡贫困户的补贴，家庭收入也增加了。在当地政府和学校的努力下，弟弟妹妹全都上学了。曲措的爸爸说：“就算是家里的条件不好，也会把孩子们送到学校里去。”

　　临别时，记者问曲措，马上就要升初中了，对未来有什么想法？曲措想了想，说：“对我来说，读书是最重要的事情。我要尽自己最大的努力，来回报学校和老师们对我付出的心血。我永远都不会忘记老师们对我的关爱。我希望自己能考上一个理想的初中，不辜负老师们的希望。”

　　快要走出校门的时候，曲措追上来拉住记者，气喘吁吁地说：“我还要补充一点：上学，让我的生活有了变化。我要用最好的自己面对未来，让所有的付出都能得到回报。”

　　教育扶贫，让孩子梦想高飞（记者手记）

　　受自然条件艰苦、部分农牧民观念落后等诸多因素影响，理塘县教育事业起步晚，基础差，发展滞后。

　　扶贫必扶智，扶智靠教育。为从根本上改变牧区教育的落后状况，通过教育阻断贫困代际传递，当地党委、政府实施15年免费教育计划，在取消帐篷小学、马背小学基础上，科学规划校点布局，加大资金投入，优化教育资源配置，实现各乡镇都有标准中心校目标。用好用活各类扶贫助学政策，严格落实控辍保学责任制，确保建档立卡贫困户学生入学。

　　随着教育惠民政策的实施，农牧民思想观念明显转变，送子女入学积极多了。我们有理由相信，经过各方不断努力，理塘的教育扶贫工作，将为每个孩子插上让梦想高飞的翅膀。(本报记者 江山)

　　《 人民日报 》（ 2020年08月20日 06 版）

(责编：李依环、牛镛)
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